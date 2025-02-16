女孩使用修眉刀誤割傷手指 網建議修正1手法：更安全
許多女生會在畫眉毛之前，先將部分的雜毛修掉，使外觀保持俐落、整潔，但使用修眉刀時，一定要注意正確的手法與力道。就有一名女網友在家修眉時，不小心將手指割傷，鮮紅的血液湧出，也讓不少有過類似經驗的女生留言提醒，在使用上真的要非常小心。
一名女網友在Threads上分享自己手指被割傷的照片，只見畫面中鮮血湧出，看起來非常痛，她並在文中提醒大家，使用修眉刀時真的要非常小心，以免和自己一樣發生悲劇。
貼文曝光後，許多曾因修眉受傷的網友紛紛回應，表示有人切斷血管、有人割到神經，還有人因此進醫院縫了數針，「還以為看到以前的自己，不小心把自己手指割到縫六針」、「我小時候拿這個刮腿毛，直到刮出一條疤就再也不敢了」、「我整塊肉掀起來，現在修眉毛都有陰影」、「縫了好幾針，血流不止還以為會死於修眉刀」。
有網友建議原PO可以選擇較安全的修眉刀，在使用上也要特別注意手法。日藥品牌「松本清」在官網上提到，使用時切勿橫向移動修眉刀，且刀片與皮膚應維持45度角，若刀片曾掉落、受到撞擊就不要繼續使用，因為可能會產生破損，影響安全性；若要將刀片丟棄，也務必要蓋上蓋子，以策安全。
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