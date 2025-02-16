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台男出國竟「暈船」愛上越南妹子 網擔憂：怕下次被騙到園區

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友過年前跟團赴越旅遊，並在夜店豔遇越南妹子。示意圖／ingimage
一名網友過年前跟團赴越旅遊，並在夜店豔遇越南妹子。示意圖／ingimage

你相信一見鐘情嗎？一名年近30歲的男網友過年前跟團赴越南旅遊，途中分別體驗了高級半套店、花街、逛教堂、按摩等，第三天卻在夜店「暈船」愛上越南妹子。兩人的甜蜜時光雖短暫，但還是讓他一再留戀，這個月甚至打算回去越南。網友看完經歷後，紛紛勸他不要受騙。

原PO日前在Dcard上發文分享，旅途中他和朋友一起去體驗越南的夜生活，並在夜店豔遇一位身材窈窕、笑容嫵媚的年輕女子Lin，兩人透過簡單的英文及ChatGPT進行交流。Lin表示自己來自偏僻村莊，為了要養家中的弟妹，才選擇這項收入豐腴的工作，「我之後想開一間小雜貨店，讓自己可以在家鄉工作，也讓媽媽可以有個安穩的晚年」。

聽完Lin闡述這段經歷，原PO被她深深打動，「我突然發現，眼前這個女子居然讓我比初戀感到更加想要愛護，她也是一個有故事、有夢想的人。」最後開出700萬越盾（約台幣9000元）/6小時的價格，還特別告訴她，「可以什麼都不做，陪我聊聊天就好」。

回到飯店後，兩人一起吃了泡麵，Lin還用手機翻譯，「給了我那麼多錢，我卻什麼都沒有做」，而原PO雖然笑著說沒關係，但在情感的催化下，兩人最終還是發生了關係。原PO回台灣前，在前往機場的路上，兩人依然視訊保持聯絡，直到上飛機前才依依不捨地掛掉，他表示，「最後一晚Lin在房間一直哭，希望我不要走，從年前到現在我們仍穩定視訊，這個月我還會再（去越南）找她」。

經歷曝光後，網友們急著勸他不要受騙，認為這種「情感騙局」時常上演，「我在河內二十幾年，這大概是第三十幾個有這樣淒美動人的愛情故事了」、「千篇一律的劇情」、「我很擔心原PO下次去就會被騙去（詐騙）園區了」、「這是八大女的套路，醒醒吧兄弟，人家還趕著去接下個客人呢」、「只能說你太老實了、歷練太淺了」。

出國旅遊 詐騙 越南

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