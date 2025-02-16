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北市信義區垃圾桶驚見名牌包 他笑「純愛戰士墓碑」…網卻猜1狀況

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市信義區垃圾桶內有被丟掉的包包。圖擷自匿名公社
台北市信義區垃圾桶內有被丟掉的包包。圖擷自匿名公社

情人節剛過完，不少人會把握節日趁勢告白或表達心意，然而結果也是幾家歡樂幾家愁。有網友在台北市信義區的垃圾桶發現「純愛戰士的墓碑」，只見一個名牌包被丟棄在垃圾桶內，疑似是被丟棄的情人節禮物，不過也有網友猜測，恐怕是被搶後遭棄的背包。

2月14日西洋情人節是情侶間的重要節日，通常以送禮、約會和浪漫晚餐來慶祝。許多男性會送巧克力、鮮花或其他精心挑選的禮物給女友或伴侶，而部分女性則會回送小禮物；餐廳、咖啡廳和旅遊景點在這天生意特別興隆，部分熱門餐廳甚至需要提前預訂。此外，商場和品牌也會推出情人節限定商品或促銷活動，吸引情侶消費，對單身族群來說，這天可能會與朋友聚會或參加聯誼活動，享受不同形式的情人節氛圍。

一名網友在匿名公社貼出一張照片，只見垃圾桶內有一個遭丟棄的名牌包包，他表示，「信義區的垃圾桶不會讓我失望，純愛戰士的墓碑」，意指這個包恐怕是被丟掉的情人節禮物。

其他人留言，「可能是前男友送的吧」、「收到更好的，立馬把舊的丟了」、「我打算當清潔工了」、「告白失敗」；還有不少人質疑該包是假貨，「五金配件一看就是仿的，丟了而已」、「背袋、皮革顏色不太對，假的」、「菜市場一個200元」。

但也有人猜測，「說不定是包包被偷走，拿了錢就丟垃圾桶，先不論真假包」、「有人偷東西丟包包吧」、「之前初一大早去關渡宮，路上經過幾個垃圾桶，垃圾桶上面放了好幾個錢包，原本想打開看看，後來想想還是算了，感覺像是扒手偷的，偷完把錢拿走，錢包放垃圾桶上，這個感覺也很像一樣狀況」、「應該是搶劫後丟棄的」。

垃圾桶 情人節 情人節禮物 純愛戰士

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