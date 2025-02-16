文化衝擊！美國婆婆來台旅遊 搭高鐵1狀況好奇：不能有聲音？

一名人妻分享，從美國來台灣探親的婆婆，在高鐵上跟孫子玩耍，導致小嬰兒興奮到發出尖笑聲，為了不要吵到其他乘客，身為母親的她只好立刻給寶寶吃奶嘴。事後婆婆好奇高鐵上是否不能發出任何一點聲音，原PO也解釋這麼做是擔心吵到其他需要休息的乘客，引發不少網友共鳴。

原PO在Threads發文，表示美國婆婆來台灣的第二天，就受到一些文化衝擊，包括紅燈不能右轉、馬路上機車會一直找空間狂鑽，以及高鐵上一點聲音都不能有。

原PO透露，婆婆來台旅遊第二天，一行人帶著嫩嬰搭高鐵，小嬰兒一路上都很乖，沒有發出什麼聲音。後來婆婆開始逗弄寶寶，導致寶寶興奮到發出尖笑聲，原PO基於害怕被公審，於是立刻給寶寶吃奶嘴緩和情緒。

到站後，原PO一行人下了車，婆婆好奇問說高鐵車廂上難道一點聲音都不能有嗎？她向婆婆解釋，因為當時是晚上時間，不少搭車的乘客都很累，怕吵到別人，因此覺得還是要謹慎一點比較好。原PO也補充，婆婆一行人對高鐵稱讚連連，認為台灣的高鐵具備乾淨、快速、方便等優點。

貼文一出，不少網友深有同感表示，「高鐵真的最好不要有聲音，我兒子之前兩歲時搭高鐵，在高鐵講話還不會控制音量（不是尖叫哭鬧），就被提醒兩次，當時只能一直抱歉，也能理解乘客希望安靜的休息」、「高鐵真的一點點聲音都不能有，超怕被PO網公審，我帶小孩親身經歷過，媽媽的神經繃到最高點，覺得坐高鐵好累」、「良好的乘坐環境就是要用每個人的壓抑來換的，這是代價」、「是要考慮一下其他乘客，不能因為一個人的快樂造成其他人的困擾」。