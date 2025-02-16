他抱怨旅館不提供「1備品」 一票網友哀嚎：根本變相漲價

據環境部「一次用旅宿用品限制」公告，今年（2025）1月1日起，全台旅宿業者不得提供一次性個人衛生用品，如梳子、牙刷、牙膏、浴帽、刮鬍刀等，不過減塑的同時，也讓民眾感到許多不便。就有網友發文訴苦，近日入住旅館，居然連室內拖鞋都不再提供，掀起討論。

一名網友在PTT論壇上發文，抱怨自己去住飯店，業者卻連室內拖都不再提供，讓他感到「莫名奇妙」，無奈寫道，「我就問誰去住飯店會自己帶室內拖？台灣的旅遊政策整個不符合人性對吧？」貼文曝光後，不少人內心深有同感，認為真的很不方便。

有網友大嘆政策規劃不周全，旅館雖不提供一次性用品，價格卻沒有調整下降，「說要配合政策又沒降價的，根本是在吃消費者豆腐」、「房價沒降，原有的取消，需要的另外付費，變相漲價」、「住過幾次沒提供（拖鞋）真的傻眼，有些會給新的夾腳拖，對比下來真的爛，且房價也沒便宜到哪裡去，好無言」。

不過，也有人認為沒那麼嚴重，拖鞋其實可以自己準備，「美國都沒有啊，帶一帶就習慣了」、「我會（自備拖鞋）耶！我習慣用自己的東西，大小剛好，而且感覺也比較舒適」、「我會，因為腳太大，飯店提供的都穿不下」。

關於一次性旅宿用品是否需要提供，環境部日前於「一次用產品源頭減量宣導網」公告，個人衛生用品如梳子、牙刷、牙膏、浴帽、刮鬍刀等，並不包含一次性拖鞋。業者應於官方網站、訂房平台或營業場所等明顯處，公布法規規定之作法及價差，引導消費者自備個人衛生用品。