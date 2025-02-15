台中新光三越氣爆…小情侶「喊4字」堅持去現場…Uber司機傻眼退錢

台中新光三越13日發生氣爆，造成嚴重傷亡，周邊道路也進行交通管制。一名Uber司機表示，14日下午載到一對情侶，上車後才發現對方要去新光三越，便提醒新光三越因氣爆暫停營業，沒想到情侶竟回4字讓他超傻眼。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名Uber司機在社群平台「Threads」表示，14日下午載到一對小情侶，上車後發現他們要去新光三越，便提醒對方「新光三越應該正在封鎖喔」，女生回「沒關係，那放我們在附近下車就好」，男生接著說「發生這麼大的事情，想去朝聖」。

這名Uber司機聽了相當傻眼，直言「這趟我不收你們錢，等等會退給你們」，小情侶還說「哇～這麼好」，他只冷冷回應「感覺拿你們的錢會衰」，沒想到小情侶下車後還一直表達感謝，絲毫沒有意識被酸了。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「講這種話的人很狀況外，也很沒有同理心，如果是我家人，我會覺得丟臉死」、「到底要朝聖什麼，不趕快讓路還要湊熱鬧」、「超級糟糕的心態」、「聽到路上一對情侶抱怨新光三越為何整棟關門，認為其他樓層應該繼續營業，我看了他們一眼，祝他們平平安安」、「我兒子的同學也說下課要去，現在的部分年輕人到底在想什麼？」。