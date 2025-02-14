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路口黃燈亮起究竟要急煞還是衝過去？警方回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園市政府警察局呼籲駕駛人，車輛上路除應遵守相關交通法令外，也要需注意前方狀況，隨時做出應變，以確保行車安全。示意圖／ingimage
桃園市政府警察局呼籲駕駛人，車輛上路除應遵守相關交通法令外，也要需注意前方狀況，隨時做出應變，以確保行車安全。示意圖／ingimage

紅燈停，綠燈行」是大家最熟悉的交通規則，不過行駛中若是黃燈亮起，究竟該停下來還是衝過去呢？有網友在社群平台上發起了這項討論，對此，平鎮派出所副所長解釋，應以當下狀況去做判斷，並呼籲駕駛人遵守交通法令，以行車安全為最大優先。

一名網友在PTT上發文，詢問大家在黃燈亮起時，到底該準備停下來，還是加速衝過路口？多數網友建議原PO應該加速過去，不然有較大的機率會被後車追尾（追撞），「看你後面是學長（聯結車）還是機車」、「看後車，如果離你越來越近，建議加速通過」。

也有人表示可以提早判斷車身的位置，若車身已超越停止線，就該加速通過，還沒接近路口則建議減速停車，以免強行通過反而變成闖紅燈，增加事故機率，「除非你用時速30開車，否則正常來說，變黃燈路口第一台車絕對可以過路口，如果你是排第二輛車，看到黃燈就沒你的事，煞車吧」。

根據「桃園市政府警察局」政令宣導，平鎮派出所副所長林明信表示，道路交通標誌標線號誌設置規則第206條規定，圓形黃燈是用來警告車輛駕駛人及行人，表示紅燈即將顯示，屆時將失去通行路權；而圓形紅燈則是表示車輛駕駛人或行人禁止通行，不得超越停止線或進入路口。

當駕駛人行經交岔路口時，如車輛已超越停止線進入路口範圍內，應儘速通過；如來不及通過而急煞，也要當心後方來車，以免釀成追撞事故。另外，若民眾因緊急煞停而超越停止線，警方將依客觀具體事實，以勸導代替舉發。對此，警方也呼籲駕駛人，車輛上路除應遵守相關交通法令外，也要需注意前方狀況，隨時做出應變，以確保行車安全。

紅燈 紅綠燈 闖紅燈

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