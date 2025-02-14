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情人節送花品種要注意！ 他貼強烈對比照網笑瘋：像是去祭祖

聯合新聞網／ 綜合報導
情人節常見玫瑰、山茶花、滿天星、鬱金香、風信子、鈴蘭及洋桔梗，都是較為保守的選擇。示意圖／ingimage
情人節常見玫瑰、山茶花、滿天星、鬱金香、風信子、鈴蘭及洋桔梗，都是較為保守的選擇。示意圖／ingimage

今天是西洋情人節，許多人會送另一半花束、禮物，來表達自己濃烈的愛意，不過花束雖然浪漫，若是送到不合適的品種，恐怕會讓收禮者「哭笑不得」。就有網友貼出同志與直男之間花品的不同，強烈對比引發網友熱議。

一名網友在Threads上貼出了兩張照片，一邊是男同志挑選的花束，另一邊則是直男購買的花束。只見男同志所選的花包含波斯菊、洋甘菊、玫瑰、甜豆花、矢車菊等，整體營造出浪漫、優雅的氛圍；直男的花束則是由百合花、非洲菊及粉色劍蘭所組成，充滿不少葬禮花束的特徵，比起浪漫，反倒增添了不少「悼念感」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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照片曝光讓不少網友哭笑不得，表示自家男友也有過同樣的經歷，「收過三束，最後直接放棄不讓他再送，每次都覺得：你是把我當神明在拜嗎？」、「多年前追女生送了被說是清明節祭祖…記得當時五月中，裡面還給我夾雜滯銷康乃馨」，還有人笑回直男準備的花束根本是「準備要去看爺爺奶奶」、「很適合去拜拜用」。

根據農業部農糧署網頁提供，掃墓祭祖所選用的花材通常會以百合、菊花、康乃馨為主，建議大家在送花時可以避開這些選項，以免讓另一半難以接受。若想要展現出自己的誠意，可以挑選7大熱門情人節花束，如玫瑰、山茶花、滿天星、鬱金香、風信子、鈴蘭及洋桔梗等，鮮花搭配專屬的花語贈送，也會顯得更加浪漫！

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