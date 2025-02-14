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日本樂天小熊餅乾流傳「2圖案」：吃到可招來好運

聯合新聞網／ 綜合報導
1984年，傳出澳大利亞計畫要贈與日本兩隻無尾熊的訊息，樂天產品開發員因此將無尾熊造型與空心餅乾結合，製作出含有巧克力夾心的小熊餅乾。示意圖／ingimage
1984年，傳出澳大利亞計畫要贈與日本兩隻無尾熊的訊息，樂天產品開發員因此將無尾熊造型與空心餅乾結合，製作出含有巧克力夾心的小熊餅乾。示意圖／ingimage

「小熊餅乾」是不少人童年喜愛的零食之一，外包裝紙盒除了可以改造成故事書、萬花筒及書籤之外，餅乾上的圖案更是超過300多種，讓許多粉絲前往收集。就有網友貼出自己吃到「盲腸炎小熊」的照片，其背後代表的涵意也引發討論。

一名網友在Threads上發文，表示自己食用小熊餅乾時，發現上頭小熊的圖案竟是「盲腸炎」，他好奇上網搜尋，才知道原來在眾多圖案當中，若能夠找到「眉毛小熊」「盲腸炎小熊」，就可以招來好運。

根據樂天小熊餅乾官網提到，自1984年樂天小熊誕生後，第一代只有12種小熊圖案，1988年加入了第二批12種新圖案，也造就了日本女高中生之間流傳著「吃到『眉毛無尾熊』就會獲得幸福」的風潮。

除了眾所皆知的2款特殊小熊外，樂天過去曾推出「大吉小熊」、「開運不倒翁小熊」、「滿分小熊」、「12星座小熊」、「節慶小熊」、「日本47都道府縣主題小熊」等，讓民眾在輕鬆享用的同時，也能收入幸運、累積更多生活知識。

貼文曝光後，不少網友也曬出自己收集到的小熊圖樣，直呼實在是「太可愛」，「以後吃小熊餅乾又多一個儀式感了」、「身為巧克力口味的小熊餅乾愛好者居然不知道這個 我慚愧!!!!!!!!!!!」、「疫情期間還開過防疫小熊」、「下次可能就有全身健檢版跟長照版XD」、「今天吃到一個是抱小北鼻的，超可愛！」

由 @isabellathatgirll 發佈
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樂天 餅乾

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