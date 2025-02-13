網友拿受虐嬰兒照假冒母親賺流量！當事律師痛批：人性底線何在

近年來虐童事件多次震撼社會，引起民眾的憤怒與關注。網紅律師「莫莉律師」在Threads上貼文表示，她在處理一起遭保母虐待的小弟弟案件時，意外發現有人盜用了該孩子的照片，甚至假裝成孩子的母親在網上賺取流量。她表示，這樣的行為讓她無法理解人性怎麼會沒有底線到這種程度。

莫莉提到，自己法律執業十幾年以來，無法理解為何有人會為了吸引流量而無所不用其極。她在庭上聽聞孩子遭受虐待的情況，案件的進展對於孩子的父母來說是極大心理煎熬。當她發現有人盜用小男孩照片並假冒其母親時，她留言要求對方刪除不當內容卻遭到封鎖，無奈只好求助其他網友協助舉報。

她強調，這種行為是對受害者的再次傷害，「你永遠不會知道孩子爸媽有多痛」。每次處理虐童案件，她都需謹言慎行，避免因不當言語而造成受害家庭的二次傷害，結果不肖人士竟直接盜用小朋友照片，還要脆友集氣，「集氣送你進監獄嗎？」、「真的超噁，她還一直去回覆網友謝謝」。

有網友看完留言表示「現在很多這種，先發一篇賺流量，下一篇就會說她在做家庭手工賺錢，有沒有人要加」，莫莉則回應「原來是這樣！不然我真的想不透」。

還有人說覺得很奇怪，「怎麼最近看到很多篇集氣文，原來還真的是假的，好誇張」，莫莉也回說「我剛剛還滑到一個說她老公被車撞，結果也是假的」。

莫莉律師後來在臉書發文指受虐的弟弟已經在天上看著愛他的家人們了，她感嘆司法的路總是艱辛，但為了找真相，大家都沒有放棄，要一起把真相找出來。事後更有苦主跳出來解釋，「我是大頭照的本人，她的照片與簡介都是盜我本人的」。