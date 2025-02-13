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情人節送哪種？真花VS玩偶花束 網勸注意這點：小心踩雷

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文詢問情人節該送真花還是玩偶花束。示意圖／ingimage
一名網友發文詢問情人節該送真花還是玩偶花束。示意圖／ingimage

明天14日就是情人節，許多人都在苦惱這天究竟該送什麼才能營造浪漫氛圍，一名網友就上網求助，表示已經規劃好情人節行程，但卡在該送女友什麼類型的花，引發網友討論。

一名網友在Dcard發文詢問，表示已經訂好情人節要吃飯看電影，打算接女友之前去買花，本來是想買花店的鮮花，但突然看到有玩偶娃娃花束，而自己女友很喜歡星之卡比，便在猶豫要送鮮花，還是送星之卡比的玩偶花束給女友。

貼文一出不少人都指出先注意娃娃是否為正版，「娃娃不是正版的，可能會踩雷喔。我寧可收到鮮花也不想收到仿娃」、「真花沒用但浪漫、盜版娃花連限動都發不了，你評估一下吧」、「如果是盜版的還是不要吧，真花比較好」。

至於要送真花還是玩偶花，大部分網友還是選擇鮮花，不過務實派也不在少數，「本人務實派，喜歡收到錢花」、「比較想要有錢花」、「比較想收到現金花束」、「從交往就跟先生說千萬不要送我花、巧克力，要送就送現金或是黃金，本人務實派」、「想要一袋鹹酥雞，比娃娃或是花束都好」。

娃娃 情人節

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