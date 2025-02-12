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人手一件？他遊日驚見台人「標準搭配」 一看價格嚇壞：可能我太窮

聯合新聞網／ 綜合報導
旅遊示意圖。圖／AI生成
旅遊示意圖。圖／AI生成

近日，一名中國大陸網友在「小紅書」上分享了自己在日本北海道旅遊的觀察，他注意到當地街頭許多台灣遊客穿著Moncler羽絨服，並表示這樣的穿著已經成為了「標配」。他對此感到十分驚訝，並提出疑問，「到底是我遇到的台灣人很有錢，還是說他們就是很喜歡這個牌子，都要買一件？」

原PO指出，雖然Moncler羽絨服的設計獨特、價格卻相當不菲，每件外套約人民幣一萬多元（約新台幣4.4萬元）。他表示，台灣的氣候不像日本或歐洲那樣寒冷，「需要買到那麽貴的羽絨服嗎？」這樣的消費行為讓他感到困惑，因此他發文提出疑問。

原PO進一步表達了對此現象的驚訝，並認為自己可能因為經濟條件的限制，對這樣消費方式感到不太理解，這也讓他對台灣人的購物習慣產生了濃厚的興趣，「到底是我遇到的台灣人很有錢，還是說他們就是很喜歡這個牌子，都要買一件？可能是我窮吧，但還是有點震撼」。

貼文一出，引起許多大陸網友討論，「沒有！這應該是有錢的台灣中年人會穿的」、「日韓也很多人穿的，十幾歲小孩都是穿這個的」、「羽絨衣要買貴點才保暖」、「品質好，可以穿好幾年」、「能出來旅遊的人當然比較富裕」。

臉書粉專「日本省錢小站」分享該文章並表示，儘管台灣的冬天並不像北海道那樣寒冷，但確實有許多台灣人會購買Moncler羽絨服防寒。粉專小編指出，原PO的觀察相當細緻，他自己認識的十位叔叔阿姨中，大概有八位來日本冬季旅遊時，「標配就是moncler還有rimowa」，兩者似乎已經成為許多台灣人出國的標準搭配。

不過，不少台灣網友則持不同意見，「我還真的沒有Moncler，去日本穿的是Uniqlo 的大衣」、「不認識這個品牌…」、「第一次知道這牌子」、「台灣寒流是真的比日本冷，但是時間很短暫」、「台灣濕冷體感溫度很低，比日本乾冷還要冷」。

據了解，Moncler是來自法國的精品品牌，以其精緻的工藝和優質的羽絨填充物著稱，且設計風格簡潔，深受時尚圈青睞。Moncler羽絨服的價格約落在3萬至5萬之間，根據款式和設計的不同有所浮動。

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