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3600後只能包6000？死黨台北五星飯店辦婚宴 他苦惱：壓力有點大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友提問婚禮紅包若超過3600應該包多少。 示意圖／ingimage
一名網友提問婚禮紅包若超過3600應該包多少。 示意圖／ingimage

紅包金額依據場合有不同學問，一名網友在Dcard發布貼文詢問，好兄弟近日要結婚了，基於情分和對方辦在高級飯店，和其他朋友們商議要包3600元以上。不過這麼大的金額比較少見，於是想問問網友都怎麼包。

原PO透露自己今年36歲，有認識十幾年的大學死黨要結婚，以往婚宴最多就包到3600，不過這次新人婚禮辦在台北五星飯店，跟一、兩位好友討論後決定應該要3600以上比較不會虧錢。不過查資料發現，紅包3600以上通常就是直接跳6000或6600，他忍不住直言「壓力有點大」，想知道有沒有中間值的數字。

貼文曝光後不少內行人給建議，「3600再來就6000了，或3600禮到人不到」、「結婚有收到5200，很謝謝朋友也喜歡諧音的意義」、「我的婚禮有收過一人來包5200，以新人角度會覺得很感謝心意，但其實3600就可以了」、「3600之後就6000，音比較吉利。但我覺得5000其實也沒有不禮貌」、「一個人去會包3600，攜伴5200或5600甚至6000」。

也有網友強調心意最重要，「要是我自己的婚禮能見到多年未見的好友，我根本不會在意他包了多少」、「邀我參加都是很好的朋友，一律6600加小禮物」、「好朋友的話不介意包多少，甚至還是兄弟」、「包給我多少都開心欸」、「真死黨不會在意那幾千塊，而是希望人生各階段的好友都來見證」、「你有這個心意已經100分」。

婚禮 紅包 結婚

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