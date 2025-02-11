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牛乳、鮮乳天差地別？內行曝1招分辨：營養成分幾乎一模一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
牛乳、鮮乳常常被許多人誤以為是一樣的，但原料其實有差別。圖／聯合報系資料照片
牛乳、鮮乳常常被許多人誤以為是一樣的，但原料其實有差別。圖／聯合報系資料照片

牛奶有益健康，但市面上品牌、種類眾多，許多人以為牛乳、鮮乳沒有分別，但其實原料就不太一樣。有一名女網友表示，以前不覺得這兩種有什麼不同，但喝過後才知道天差地別，但有內行人解釋兩者的營養成分其實一樣。

原PO在臉書「我愛全聯-好物老實說」發文表示，以前沒有特別去區分牛乳跟鮮乳的不同，後來有一次同時喝了純鮮乳跟乳飲品，才真正感受到兩者是截然不同，不只口感，連價格也不同，畢竟一分錢一分貨，這也讓她從此不買乳飲品。

至於如何分辨牛乳、鮮乳的差別，原PO教大家可以看原料，鮮乳的原料是100%生乳，牛乳則是水、乳粉和其他成分。她說市面上有很多品牌供大家選擇，有的是老招牌，有的是新興農場，而自己會比較想支持消費新品牌。

貼文引起不少討論，「喝得出來其實鮮奶跟牛奶還是有差」、「我都買成分是100%生乳的」、「調和乳有它的存在市場，泡咖啡、調飲料、做點心很適合，也不傷荷包」、「奶粉沒有不好吧，蠻多人儲存方便而購買」、「鮮乳和牛乳的營養成份就是相同」。

還有內行人解釋，「鮮乳與還原乳，營養成分幾乎一模一樣，政府之所以推鮮乳，主要是扶植國內酪農產業而已（進口乳多數以濃縮或者乾粉方式）。口感當然會有些微差別，但是就算鮮乳，不同廠牌、不同乳源口感也有差別」。

有網友建議可以看品名或標章來區別，「應該是看國產鮮乳標章吧」、「看名稱就好，鮮乳才會寫鮮乳」、「不是真的牛奶，旁邊會寫『乳飲品』，而且上面沒有乳牛貼紙，有乳牛貼紙的才一定是真的牛乳哦」、「通常會很清楚標示品名『鮮乳』、『牛奶、乳』，其實不難辨識，這兩種口感差很多，價格也有明顯落差，如果無法分辨，直接選購有『鮮乳』標章的」。

全聯 牛奶

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