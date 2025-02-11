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2026年春節怎麼休？他曝「請5天休16天」 眾人嗨：史上最爽

聯合新聞網／ 綜合報導
農曆春節是許多人最期待的節日，大家都希望能放長假出去玩。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
農曆春節是許多人最期待的節日，大家都希望能放長假出去玩。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影

農曆春節是一年當中放假最長的時候，但每每過完年後總是意猶未盡，甚至有人開始盤算著下一次過年該怎麼安排。有網友透露明年（2026）春節在2月中，只要多請個5天假，就能狂休16天，讓他忍不住開心地大喊，「2026/2直接放半個月去了吧」。

原PO在Threads貼出2026年2月的行事曆，只見14日、15日是周六、周日，接著16日（周一）除夕到19日（周四）大年初三放假，如果20日（周五）請一天假，就可以休到22日大年初六。

從日曆上看到，2月28日和平紀念日是在周六，依照逢例假日補休假的規定，因此2月27日（周五）也放假，所以按照原PO的想法，只要23日（周一）到26日（周四）也請假，再加上前面的春節，就可以從2月14日一路休到3月1日（周日），總共16天。

貼文一出引起不少討論，「歷史上最爽的二月，工作13天，領一個月的薪水」、「你可以想想從10月中到2月中只有一個1/1一天國定假日，是先苦後甘」、「希望跟今年一樣有補班放假」、「直接放到元宵了」、「那我肯定要在那月趕快離職，我不想上年假的班，有夠累」。

也有網友不解為何大年初四就開工，「20號好像沒有放假？」、「但我聽說20號初四就開工」，而行政院人事行政總處還沒公布2026年的行事曆，因此大年初四是否會彈性放假還不得而知。

春節 連假

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