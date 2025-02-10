他嫌醫囑太囉嗦要求「講重點」 醫師秒回2字病患嚇傻
有時醫生會語重心長的叮嚀病患，告誡注意事項，避免有生命危險。不過日前有位護理師分享，醫生在叮嚀病患時，病患不耐煩要求「講重點」，醫生直接說「會死」，讓她笑瘋表示，「醫生你也太簡短了吧」。
一名女網友在Threads 發文表示，她是護理師，有次聽到醫生跟病患說，「血糖沒有控制問題很多，你這樣…」病患直接打斷說，「醫生你講太多了啦！我聽不懂」，結果醫生言簡意賅「會死」，讓原PO表示，「看著病人愣住的表情，我真的很想笑，不是，醫生你太簡短了吧」。
對此，有網友分享類似經驗，「我曾遇過醫師叫病人買棺材等死的」、「想到以前一個主治醫師在巡房，跟病患討論要不要開刀，病人問醫生說：『醫生，可以不開刀嗎？』主治醫師回覆：『可以』，病患又問：『那之後會怎樣？』醫生則回：『會死』」、「我問腎臟科醫師我能不能染髮？因為腎功能差，醫生直接回我：『妳不要染啦，幹嘛造成腎臟負擔，除非妳想裝葉克膜』」。
也有人幽默表示，「只有醫生可以駕馭『會死』這兩個字」、「看來醫生跟病患沒有雙向奔赴，各走各的」、「糖尿病不控制真的會死，截肢、蜂窩性組織炎、敗血症樣樣來」、「醫生這樣回超讚，我喜歡醫生的直接」。
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