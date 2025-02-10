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她抱怨計程車司機不給轉帳 網曝1原因：妳問題更大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨計程車司機不讓她用轉帳支付車資，照片為示意圖，非本文當事者。聯合報系資料照片／記者游明煌攝影
一名女網友抱怨計程車司機不讓她用轉帳支付車資，照片為示意圖，非本文當事者。聯合報系資料照片／記者游明煌攝影

計程車出門時，最怕忘記帶現金，恐怕會造成麻煩。日前有位女網友發文表示，她搭車問司機「可以用轉帳付款嗎？」司機拒絕後，她氣得直呼「無良司機都給我滾開！」不過貼文一出，網友指出「轉帳真的不能接受，收陌生人的錢有可能變警示戶」。

一名女網友在Threads發文表示，她搭計程車時，發現沒有帶現金，於是跟司機說「不好意思，我可以用轉帳的嗎？」司機拒絕並回覆，「不行啦！我有卡債的問題」，原PO接著詢問「還是你稍後等我一下，我拿給你？」這時司機罵髒話，並要求她下車，「有夠衰小，載到這種的啦！妳下車，我不要載了」接著原PO氣炸表示，「司機把我丟在榕樹下跟軍營的中間，到底是什麼意思？無良司機都給我滾開好不好！」

對此，網友回應，「轉帳真的不能接受，妳知道收了陌生人的轉帳，有可能變警示帳戶嗎？司機若直接這麼說，是不是對您又不禮貌了？但他應該載您到可以領錢的地方才對，辛苦妳了」，「妳搭車不帶錢是什麼心態？」、「妳才滾開吧，妳沒帶錢耶」、「搭車不帶錢，是誰的問題比較大？」、「上車前不先告知 中途才告知轉帳？誰知道妳的錢乾不乾淨，妳說的等等拿又不說怎樣拿，把妳趕下車已經客氣了，還敢上網說司機無良，可悲！傳說中的澳洲來的客人？」

不過也有人幫原PO說話，「原PO有說要拿給司機了吧？司機自己沒耐心不等的。希望那些嘲諷發文者的人最近都會經歷身上沒現金、掉錢包、掉手機、掉鑰匙各種衰事」、「行動支付這麼方便，現在的計程車其實都可以掃碼支付，還有更先進的可以直接感應一卡通或悠遊卡，到餐廳甚至夜市或一些路邊攤都有LinePay碼可以收款，很多人身上不帶現金已經是常態，沒那麼奇怪耶，到目的地再拿錢也還好，又不是惡意不付錢」、「有時候真的會忘記帶現金，也有司機接受我轉帳的，如果沒辦法接受，我會請他停超商，一堆人幹嘛罵被害者？」

行動支付 計程車

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