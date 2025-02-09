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一堆人講錯！手搖店菜單特別標註「3字注音」 網頭痛：改來改去

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣手搖飲店琳瑯滿目。示意圖／ingimage
台灣手搖飲店琳瑯滿目。示意圖／ingimage

台灣手搖飲店琳瑯滿目，近日有網友發現，一間連鎖飲料店的菜單上，竟特別標註三個字的注音，讓他不禁直呼：「可以知道，店家有多氣台灣人唸錯字」。貼文曝光後，引起底下留言區熱烈討論。

原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出該飲料店菜單，可以看到店家特地標註三個字的讀音，分別是「焙ㄅㄟˋ」、「烘ㄏㄨㄥ」、「緋ㄈㄟ」，讓原PO不禁直呼，看來台灣人太常唸錯字，連店家都受不了。貼文曝光至今，已累積萬人按讚、逾300次分享。

對此，底下網友紛紛表示，「我唸ㄅㄟˋ，店員唸ㄆㄟˊ，瞬間迷失了自我」、「我烘焙會唸ㄅㄟˋ，但點焙茶的時候不知為何就會變成唸ㄆㄟˊ」、「為什麼烘還會有人唸錯？」、「之前我做餐廳，客人：一杯『棒』果奶茶。我：好的，一杯『榛』果奶茶，我跟我同事憋笑，肚子超痛」、「松露『蕈（ㄒㄩㄣˋ）』菇，你唸ㄐㄩㄣˋ也就算了，還不只一位給我唸ㄊㄢˊ」。

也有網友表示，「氣什麼啦，聽得懂就好，就像 金『桔』檸檬，教育部說要唸ㄐㄩˊ，可大家也不會刻意這樣唸」、「讀音改來改去，現在唸錯的、當年是對的，現在唸對的、未來又可能錯了」。

手搖飲 教育部 烘焙

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