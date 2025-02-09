一堆人講錯！手搖店菜單特別標註「3字注音」 網頭痛：改來改去

「捐血一袋，救人一命」是眾所皆知的捐血標語，隨著醫療技術的進步，現今以「血液成分療法」給予病人所需的血液成分，讓血液運用出最大的功能。近日，有網友的父親竟已捐血超過1400次，今年因受年齡阻擋而無法繼續累積的紀錄，也讓她忍不住發文分享。

2025-02-07 20:24