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「曾經滄海難為水」下一句接啥？早餐店招牌14字逾8萬人笑瘋

聯合新聞網／ 綜合報導
早餐店饅頭示意圖。圖／Ingimage
早餐店饅頭示意圖。圖／Ingimage

學生時期上國文課時會接觸到古文，除了考試之外，也能提升學生內在的文化涵養和智慧。有民眾在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，他發現一間早餐店的招牌上寫了14個字，笑說「硬要押韻就是了」。

原PO貼出早餐店黃底黑字的斗大招牌，上面寫著「曾經滄海難為水」，下一句話接「饅頭加蛋配火腿」，雖然2句毫不相關，念起來卻很順口且帶點押韻，照片曝光瞬間爆紅。

貼文一出已吸引超過8萬人按讚，不少網友發揮創意，留言造句「曾經滄海難為水，饅頭加蛋配火腿，除卻巫山不是雲，內用豆漿無限飲」、「白日依山盡，黃河入海流，芋頭西米露，紅燒獅子頭」、「無能維力炸醬麵，鳩佔雀巢檸檬茶」、「問君能有幾多愁，恰似蛋餅沒醬油」、「兩岸猿聲啼不住，清粥小菜復興路」、「猶抱琵琶半遮面，法式焦糖吐司片」、「天若有情天亦老，牛排五分別太老」。

有網友打趣表示，「好像只要配上吃的，就甚麼都行」，認為「饅頭加蛋配火腿」這句話也可以改成「培根蛋餅油呷槐」、「無糖奶茶來一杯」、「改『內用豆漿20元』比較有台灣味」。另外有人透露「饅頭加蛋配火腿是他（老闆）回不去的曾經」，該間早餐店位於「台北市松山路的巷子裡」。

早餐店

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