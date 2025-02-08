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10度低溫冷爆但「這弟弟只穿短袖短褲」 一票網友看傻：國小生都這樣

聯合新聞網／ 綜合報導
今年入冬最強寒流來襲，周末台中以北低溫將下探至10度以下，北部空曠及沿海地區可能只有6度，中南部低溫也僅12度左右，下午外出民眾紛紛穿戴毛帽、圍巾禦寒。記者侯永全／攝影
今年入冬最強寒流來襲，周末台中以北低溫將下探至10度以下，北部空曠及沿海地區可能只有6度，中南部低溫也僅12度左右，下午外出民眾紛紛穿戴毛帽、圍巾禦寒。記者侯永全／攝影

寒流來襲，全台冷颼颼！一名網友分享，在路上看到一名男孩子，僅穿著短袖、短褲就出門，好奇發問「今日氣溫8-10度，這位弟弟是何方神聖？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書「爆廢公社」表示，今日在路口等紅綠燈時，前方有一名只穿短袖、短褲的男孩子，對比一旁穿羽絨衣、全身包緊緊的路人，形成強大的對比，讓他大讚「身體勇健，一點都不怕冷」。

貼文一出後，多數網友都表示「不要懷疑，很多國小生都這樣」、「路上不只他，我已經看好多了，光看我都從腳底冷到頭頂」、「年輕人是真的很抗寒」、「我有朋友有一次淡水3度，短袖騎機車」、「我兒子今天在家依然只穿人皮+內褲（我穿4件+披毛毯）」、「我兒子在家也是如此！已經不想唸了」、「果菜市場很多這樣的人，還有不穿上衣的」。

此外，也有網友指出不怕冷的原因，紛紛回應「有在運動的很抗寒」、「以前的同事，超冷天氣也穿這樣，我摸他的身體都是熱的，他很怕熱天熱容易流鼻血，體質問題」、「正常啦，我從澎湖回來，也是短袖，體感有差」、「我以前這種天氣也是褲子+背心，那時候覺得沒什麼」、「體質，我看過冬天穿短袖，他從加拿大回國；也看過夏天穿風衣，他從新加坡回國」。

寒流 氣溫 短褲 羽絨衣

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