男生背女包很怪？女網友揭關鍵：單身千萬別用

一名男網友分享，近期逛街看到一款包包設計很好看，試背後很想購買，卻意外發現這款為女包，讓他相當猶豫是否該下手？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名男網友在社群平台「Threads」表示，近期逛一間韓國品牌，發現一款後背皮革包很好看，還設計成可以單肩側背，更想要購買，不過卻意外發現該款包包為女包，讓他相當猶豫，好奇發問「請問男生背女生的後背包會很怪嗎？」。

貼文一出後，多數網友都表示「不會怪，只會讓人誤會你死會了，有女朋友的行動標籤」、「自己喜歡最重要，包包超好看耶，完全不介意它是女包」、「不會，看GD就知道了，什麼奇怪？一點都不會」、「很多女生背男生的包也超好看，你就走在時尚尖端」、「我也會背女包，自己喜歡最重要」。

此外，也有不少網友指出「不會，男生穿女生的大衣我也覺得很正常，而且很好看，不要被刻板印象侷限了」、「可以！長得帥美的絕對可以駕馭」、「男生好多穿小香風、戴珍珠項鍊、背小香包包、做水晶指甲，很好看」、「你背很好看啊！男生為什麼不能有蝴蝶結」、「人好看、氣質有搭，真的不用在意男生背女包」。