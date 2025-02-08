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等1分鐘就能打65折！店員貼心詢問大叔秒回2字 她目睹全程羨慕了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣許多超商都會針對即期鮮食推出折扣優惠，避免浪費食物。示意圖／Ingimage
台灣許多超商都會針對即期鮮食推出折扣優惠，避免浪費食物。示意圖／Ingimage

台灣許多超商都會針對即期鮮食推出折扣優惠，避免浪費食物。一名網友分享，近期在超商排隊結帳時，店員問一個大叔「要不要再等1分鐘，可以打65折？」，沒想到大叔一句話，讓她相當震驚。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平「Threads」表示，近期去超商買東西，排隊結帳時聽到店員問正在結帳的大叔「要不要再等1分鐘，可以打65折？」，結果對方秒回「不用」，讓她驚呼「原來這就是財富自由的感覺」，認為1分鐘應該多數人都願意等，沒想到大叔竟然完全不考慮。

貼文一出後，多數網友都表示「大叔1分鐘可能不只65折優惠的金額」、「跟星巴克買1送1時間還沒到，就去點2杯走的人一樣」、「怎麼可以帥成這樣」、「多花幾塊錢就可以耍帥，超值！」、「有人為了省幾塊錢多等一分鐘，有人則是『不用』，因為他買的不是折扣，而是時間」、「一分鐘幾千萬上下的男人，不差這65折」。

不過，也有部分網友指出「該名大叔買東西的時間已經有8折優惠，和65折價差不會太大」、「財富自由的話，他就應該拿新鮮沒貼標的啊」、「可能聽成要不要再多一件可以65折」、「有些人是習慣性說不用，根本沒注意聽」。

折扣 超商

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