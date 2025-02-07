父親每月捐血竟累積超過1400次！ 網大讚：人間菩薩

「捐血一袋，救人一命」是眾所皆知的捐血標語，隨著醫療技術的進步，現今以「血液成分療法」給予病人所需的血液成分，讓血液運用出最大的功能。近日，有網友的父親竟已捐血超過1400次，今年因受年齡阻擋而無法繼續累積的紀錄，也讓她忍不住發文分享。

一名網友在Threads上發文，表示自從她有記憶開始，父親每個月都會捐一次血小板，她也因此深入了解所謂的「分離術捐血」，除了捐血時間相對費時之外，還需保持身體健康才可以執行，因此父親每到捐血的前一晚，都會喝魚湯來保持血液清澈。

原PO也提到，父親非常重視捐血這項活動，每個月都一定會排除萬難，只為了捐一次血，從開始至今已累積多達1406次，除了捐完會在臉書打卡分享之外，也會在工作的箱子上貼出「捐血救人」的字樣，只為了和大家推廣這項充滿意義的事情。

而今年，父親正好度過70大壽，超過捐血者健康標準規範之年齡，因此他也在生日前去捐了人生最後一次血，如此偉大的精神與紀錄讓原PO忍不住發文留念：「無論如何，都超值得紀念！生日快樂～臭老爸，希望你可以長大成人～我會繼續當你的管家婆，還會邀約你孫女一起管。」

貼文曝光後，不少網友對原PO父親的偉大精神表達敬佩，「我時常需要被輸血，每次都很感謝每位捐血者，真的都是人間菩薩」、「能捐血助人這麼長時間，代表令尊身體很健康耶，是個有福報的人」、「好溫暖！感謝伯父，70歲以後該把責任交給年輕人了」、「義行可風的長者！」

根據台北捐血中心介紹，分離術捐血是一種特殊的捐血方式，將捐血人的血液抽出後，在密閉無菌的離心缽內，藉由血液分離機分離出血小板或血漿等血液成分；其他成分（如紅血球）則立刻送回捐血人體內。只要年滿17歲、60公斤以上、一年內曾捐過血且常規檢驗合格者，就能參加「分離術捐血」，拯救更多需要幫助的人。