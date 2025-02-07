台北國際書展設「成人單本區」引發熱議 網嘆：長大就懂了

2025年台北國際書展於世貿一館中舉行，自2/4至2/9為期6天，吸引不少文學愛好者前往參觀。除了漫畫、小說能讓青少年使用「文化幣」選購外，出版社特別規劃的「成人單本區」也引發網友熱議。

一名網友在Threads上貼出了一張照片，說明自己前往台北國際書展參觀，圖中的「成人單本區」並非常見的裸露、情色內容，取而代之的則是攸關養肝、痛風、糖尿病等相關預防治療類書籍，圖片曝光後吸引逾30萬次瀏覽，上萬次轉發，引發網友熱議。

不少網友紛紛留言回應，「小孩不要看，長大就懂了」、「好禁忌的主題」、「以前三高女是高齡、高薪、高學歷；我現在高齡、高血壓、高膽固醇」、「為什麼只出單本：因為多過一本就抱不動了，腰會痛」、「這才是我需要的成人向單本」。

也有人認為，成人展應該改名為「青少年展」，畢竟青少年可能對展出內容熟悉度最高，真正的成人展則該是展些帳單、房車貸契約書、大碼褲子跟紅字健檢報告之類的。「脂肪肝應該是必備吧」、「憑脂肪肝診斷書入場折扣」、「心理諮商、精神科跟生命禮儀社開在這個展附近可能滿有賺頭的XD」。