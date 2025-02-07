他想買一手機配件被笑像老人 一票人點頭：都是阿北級才會做

手機是現代社會中不可或缺的3C產物，幾乎人手一支，也因為價格越來越昂貴，許多人都會裝上手機殼或手機套來加以保護。有一名網友為了方便攜帶，想買一個手機腰盒掛在腰間，結果卻被朋友嘲笑像老人，讓他只好打消念頭。

原PO在臉書「爆廢公社」發文表示，平時都是將手機放在褲子口袋，為了安全和方便，日前和朋友逛街時，他考慮是否該買一個手機腰盒掛在皮帶上，沒想到朋友卻嘲笑原PO的行為是「老人家」，讓他聽了只好默默地把腰盒放回去。原PO無奈地想問大家，「用腰盒真的就是老人家嗎？」

不少人看了都點頭認同像老一輩的行為，「是，絕對是」、「不要懷疑，就是」、「我看到的都是阿北級的這樣掛在腰間較多」、「哈哈哈，我也覺得好像」、「手機掛在右腰間，鑰匙掛左腰間，滿滿的成熟感」、「這種東西掛腰帶真的『很俗』，雖然真的很實用，但我真的不敢用」、「我爸以前也是這樣掛哦」、「既然老了會買來用，何不現在先買來用，早點用早點爽」。

也有網友建議其他方法，「你可以學現在流行的掛脖子」、「不如買一個好看的斜背包或側背包」、「看你是要被笑，還是一支手機好幾萬不見了，見仁見智！或許我會放在手機盒裡面」、「現在都改掛另一種可放手機也可放筆或小筆記簿的腰包」、「我都放在背的包包裡」。