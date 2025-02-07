知名賣場牛肉底部竟呈現褐色？ 專家曝原因：並非品質不佳

超市常見的牛肉若變為褐色，是代表肉質不新鮮嗎？有網友到知名美式賣場購買一盒牛絞肉，回家卻發現底部堆疊的絞肉竟產生嚴重色差，除了賣場貼出公告解答之外，專家也做出進一步的解釋，並提供挑選新鮮牛肉的幾種方法。

一名網友在Threads上發文，表示自己在知名美式賣場購買一盒「美國特選低脂牛絞肉」，當天回家打開卻發現底部氧化變黑，且色差非常明顯，讓他嚇了一大跳。貼文曝光後，有網友協助貼出賣場公告，圖中寫道「當牛肉內部無法接觸氧氣，在缺氧狀況下會呈現灰褐色，不代表品質有問題，牛肉與氧氣接觸後，就會慢慢回到鮮紅色。」

根據加拿大牛肉協會說明，當牛肉氧化或缺氧都會變褐色，若是和空氣接觸後氧化變成褐色，這並不代表牛肉壞掉，不過還是最好盡快作出處理。而若你買一大盒的肉，發現上面的牛肉顏色呈鮮紅色，底下卻是褐色，那是因為底下的牛肉被其他肉壓住而缺氧。

至於該如何辨別牛肉是否新鮮？專家也提到，新鮮牛肉應該是均勻且帶有光澤，且脂肪部分呈現白色或乳黃色。若按壓牛肉後彈性差、甚至凹陷，或發現脂肪失去了光澤，那可能就是牛肉不新鮮的跡象。建議在挑選時先「看」牛肉色澤、「聞」牛肉氣味，並「摸」牛肉的彈性，保障食安與健康。