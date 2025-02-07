親人在國外不幸身故該如何處理？ 內政部：運遺體備妥5樣資料

大S（徐熙媛）月初在日本流感病逝，享年48歲，據「聯合報」報導，本月5日大S骨灰已藉由私人包機運回台灣，平安落地松山機場，並由老公具俊曄親自護送。不過，若是自家人在國外離世，我們又該要如何處理才妥當呢？

數位創作者「不務正YA .侄子出租中」近日在Facebook上發文，表示這週各大媒體平台充斥著藝人離世的報導，正當大家討論「要如何將（海外過世）摯愛帶回台灣」時，也喚起了他11年前，親赴日本去接逝世父親回家的悲痛記憶。

2014那年，父親因心肌梗塞，在大阪旅遊的途中逝世，這也讓原PO第一次出國卻留下了崩潰的記憶，他帶著母親在三天內四處奔波，從日本當地警察局、醫院、戶政事務所、葬儀社到火葬場等，每一個環節都像銳利的刀鋒，提醒著他：「父親真的走了。」

原PO提到，日本大體的火化程序與台灣不同，骨灰並不是真的化成灰，而是留下一塊塊完整的骨骼，親人需用長筷拾起，再放入骨灰甕中。而他也遇到一位來自佛光山的師姐，陪伴他們一起撿骨、一起祈禱、一起祝福，讓他感到非常溫暖，「那一刻，在日本的她們不是陌生人，而像我們最親近的家人。」

在回程前師姐也特別提醒原PO，抵台過海關時，務必要幫父親的護照蓋章，這樣才算真正的「回家」（因民俗傳說常有魂魄會被卡在海關外）。這段充滿意義的旅程，也讓他在文末大大的感謝師姐，「這份感激，已藏在我心中十一年。如果還有緣分，希望能再次見到這位師姐，親口說聲：『謝謝妳當年的幫助，讓我們帶父親回家的路，不那麼的孤單！』」

根據內政部宗教及禮制司說明，若親人在國外不幸身故，可以選擇運送骨灰或遺體回台。骨灰一般是以貨物或行李的方式入境（可以選擇托運或隨身行李）；若要將完整的遺體運回，則需經由當地的禮儀社及台灣的報關行協助，並備妥死亡證明書、防腐證明書、亡者護照、航空公司班機資訊、收件人聯絡方式等。