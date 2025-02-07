一票人偏愛NET勝過UNIQLO 曝2關鍵力挺：CP值很高

提到平價服飾，不少人會想到NET、UNIQLO等品牌，有一名網友就拿這兩家來做比較，好奇是否因為UNIQLO價格偏貴，不然為何NET的人潮更多？不少人點頭認為價格是其中一項因素，另外品質也是關鍵。

原PO在PTT以「NET在台灣比UNIQLO受歡迎？」為題發文，他說陪朋友到NET買衣服，發現店裡面滿滿都是人，而且進到店裡的人幾乎都會花錢購買，也因此排隊結帳的人龍很長。原PO說UNIQLO的人潮其實也不少，但他觀察到很多都只是逛逛而已，結帳的人不如NET，讓他好奇是因為UNIQLO在台灣賣太貴的原因嗎？

貼文引起熱議，「UQ在日本就年輕人在穿的平價款，過海來台直接跳級變潮牌」、「UQ少有流行款」、「NET是款式多比較雜，認真挑的話，有些版型CP值是比UQ好」、「NET很好買啊，又開得多，附近會逛的點都有開，UQ主要買發熱衣跟孩子還小時買童裝，衣服是真的沒買過，沒喜歡的」、「但是，NET的似乎不耐洗誒」、「Net衣服上面一堆莫名其妙的文字，你買得下去？」、「U牌有去日本再買，閉眼睛買還比台灣便宜」。

多數人認為NET贏在價格和品質，「NET比較便宜」、「U牌在台灣太貴太盤」、「NET的CP高，認真挑也不輸UQ」、「（NET）比較便宜，樣式也比較多」、「Net在台灣就平價品牌之王」、「價格稍微有差啦」、「NET設計比UQ差一點，但價格差很多」、「便宜又好看」、「NET好穿多了」、「NET的衣服有的版型真的不錯又很耐穿，好幾年都沒褪色」、「有時候買NET急用，結果最後都穿很久」、「價格&版型非常對得起消費者，沒什麼好挑剔的」。