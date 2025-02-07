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「比高鐵便宜但時間久」他好奇搭台鐵有何優勢 眾人揭1關鍵：就是方便

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵擬漲票價，有網友好奇票價還是比高鐵便宜，但是搭乘時間上比高鐵久，這樣有什麼優勢？圖／聯合報系資料照片
台鐵擬漲票價，有網友好奇票價還是比高鐵便宜，但是搭乘時間上比高鐵久，這樣有什麼優勢？圖／聯合報系資料照片

台鐵公司5日召開董事會，會中通過調漲票價，平均漲幅26.8%，台北至高雄的自強號票價從824元漲至975元，有網友表示台鐵比高鐵便宜，但是自強號北高的時間就比高鐵多2到3倍，讓他好奇「坐自強號的優勢是什麼？」

原PO在PTT發文表示，高鐵北高的時間最快1小時34分，票價1490元，台鐵北高最快3小時38分，要價是843元，台鐵比高鐵便宜快一半，但要花2-3倍時間搭乘，因此好奇搭台鐵的優勢是什麼，「是下車的地方比較熱鬧嗎？還是車齡比高鐵新？」

貼文引起討論，「可以睡比較久」、「新自強還不錯，椅子比高鐵大，又可以充電」、「花東沒高鐵啊」、「優勢是東部沒得選，自強已經是神的存在」、「打個電動、看個小說剛剛好」、「難不成多出2小時你能拿去賺錢嗎？」、「差價剛好睡飽吃火鍋」。

有網友解釋台鐵的優勢在於車站位置比高鐵方便，「台鐵車站大多在市中心，高鐵比較不一定」、「出來就是市中心」、「比較小的鄉鎮還是需要台鐵的」、「有些高鐵站離市區超遠，還是台鐵方便」、「（台鐵）車站在市區，不用再搭公車轉」、「住台中海線高鐵真沒快多少，還是要花時間轉車」、「直接到海線或東部」。

台鐵 票價 高鐵

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