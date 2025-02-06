快訊

柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啟楷「別講幹話」

流感疫苗搶翻！高端宣布釋出300劑庫存 自費接種捐千元做公益

等著被開除？川普政府瘦身計畫遭轟「騙局」 公務員恐拿嘸補償金

大S驟逝！他時隔10年日本行家人勸別去 網傻眼：台灣疫情沒比較少

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝於日本東京，享年48歲，消息一出震驚各界。日本流感從去年底爆發流行，一名網友下個月要去福岡旅遊，家人卻要他別去，但時隔10年沒出國了，令他相當煩惱。

一名網友在PTT發文，他下個月初要去福岡旅遊，但日本流感疫情嚴重，爸媽要他取消別去，但機票、飯店、行程都規畫好了，加上他已經近10年沒出國了，非常期待，令他相當煩惱是否該取消，引起熱烈討論。

不少網友建議原po去打疫苗，「下個月初的話，現在打疫苗還來得及，自費打一打吧」、「打疫苗，口罩戴好勤洗手，保險買一買，應該沒那麼可怕吧？」、「旅平險記得買有含法定傳染病的，台灣只有四家」、「確認自己沒生病，備好酒精口罩，除拍照吃飯別拿下來就好」、「疫苗抗體兩周會生成，這一兩周約打疫苗，然後出去把常備藥品跟口罩備好」、「現在疫苗還來得及，隨時注意自己身體狀況，跟以往感冒經驗有異的話就多警惕，哪邊都會有流感有病毒，只是現在日本比較讓人敏感而已」。

有網友則認為，在台灣也有機率得流感，「在台灣流感也是有機會死的」、「流感日本、台灣現在都處在高峰期，不管在台灣還是日本都強烈建議要打吧，何況疫苗早在去年10月就可以打了，而且還有一個月，你現在打一打疫苗不就沒事了」、「平時宣導當作耳邊風，名人出事才一堆跟風，不愛惜自己的身體誰講都沒有用，而且打疫苗又不是保證不會中」、「日本流感高峰已過，而且台灣疫情沒比較少啦，就看醫生方便」。

出國旅遊 日本 流感 疫苗

延伸閱讀

大S猝逝遊客擔心染疫 他曝日本流感大流行已過高峰原因

大S病逝！流感疫苗夯到政院緊急加購 新冠疫苗打氣沒跟著起色

瘋搶流感疫苗…家長不惜自費帶孩子打 醫曝「這類人」反要注意

日本旅遊怎麼避免得流感？ 林氏璧公開私人8項防疫小物

相關新聞

大S驟逝！他時隔10年日本行家人勸別去 網傻眼：台灣疫情沒比較少

日本流感從去年底爆發流行，一名網友下個月要去福岡旅遊，家人卻要他別去，但時隔10年沒出國了，令他相當煩惱。

身邊女伴換了！OPEN將「情人節貼文」被抓包 全網驚呼：IP屆最大八卦

統一超旗下企業IP「OPEN將」因為可愛的外觀，深受大小朋友的喜愛。不過，有網友在Threads指出，根據OPEN將官方粉絲專...

自己平時隨便洗 見1母親教孩子洗手步驟讓她秒變乖寶寶

不少父母常常在外面藉機教育，讓孩子養成好的品格與習慣。日前有位女網友幽默表示，自己平時在公共廁所如廁後，只會用清水隨意洗手就離開，但有次看到某位媽媽很認真教導孩子正確的洗手方式，讓她不自覺也變成乖寶寶，認真洗手。

給小費也沒用！他半夜點外送狂被「棄單」 內行看出關鍵：寫錯地方

外送員經常因為區域較偏僻的關係，不選擇接單。一名男網友發文，稱他住的地方距離蛋黃區騎車需要10分鐘，半夜點外送時，外送平台換外送員換了好幾次，就算他在備註上寫了「必有小費」，仍然被外送員嫌棄不接單，忍不住批評外送員「太草莓」了。

在地人也不知道？他酸高雄沒有代表性名產 多人點名這4樣反駁

不論在台灣旅遊或是出國遊玩，通常都會購買屬於當地的物品做為伴手禮，不過有網友不解為何高雄市沒有代表性的名產，這樣觀光客不知道要買什麼當紀念！貼文一出引起熱烈討論，不少高雄人分享許多在地美食來反駁。

大批日人讚台遊客有禮！她喊值得驕傲 旅日者點破現實：根本分不出國籍

日本是不少亞洲人旅遊的首選國家，因此當地中港台籍遊客都非常多。近日Threads上一名日本網友發布貼文表示，電車上的中國旅客並不像傳聞般沒有素質，在火車上反而彬彬有禮，讓他非常驚訝。貼問曝光後卻有不少日本網友推測對方碰到的華人其實是台灣人或是香港人，一名台灣網友見狀將討論轉發至Dcard引發熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。