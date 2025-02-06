大S驟逝！他時隔10年日本行家人勸別去 網傻眼：台灣疫情沒比較少

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝於日本東京，享年48歲，消息一出震驚各界。日本流感從去年底爆發流行，一名網友下個月要去福岡旅遊，家人卻要他別去，但時隔10年沒出國了，令他相當煩惱。

一名網友在PTT發文，他下個月初要去福岡旅遊，但日本流感疫情嚴重，爸媽要他取消別去，但機票、飯店、行程都規畫好了，加上他已經近10年沒出國了，非常期待，令他相當煩惱是否該取消，引起熱烈討論。

不少網友建議原po去打疫苗，「下個月初的話，現在打疫苗還來得及，自費打一打吧」、「打疫苗，口罩戴好勤洗手，保險買一買，應該沒那麼可怕吧？」、「旅平險記得買有含法定傳染病的，台灣只有四家」、「確認自己沒生病，備好酒精口罩，除拍照吃飯別拿下來就好」、「疫苗抗體兩周會生成，這一兩周約打疫苗，然後出去把常備藥品跟口罩備好」、「現在疫苗還來得及，隨時注意自己身體狀況，跟以往感冒經驗有異的話就多警惕，哪邊都會有流感有病毒，只是現在日本比較讓人敏感而已」。

有網友則認為，在台灣也有機率得流感，「在台灣流感也是有機會死的」、「流感日本、台灣現在都處在高峰期，不管在台灣還是日本都強烈建議要打吧，何況疫苗早在去年10月就可以打了，而且還有一個月，你現在打一打疫苗不就沒事了」、「平時宣導當作耳邊風，名人出事才一堆跟風，不愛惜自己的身體誰講都沒有用，而且打疫苗又不是保證不會中」、「日本流感高峰已過，而且台灣疫情沒比較少啦，就看醫生方便」。