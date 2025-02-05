身邊女伴換了！OPEN將「情人節貼文」被抓包 全網驚呼：IP屆最大八卦

統一超旗下企業IP「OPEN將」因為可愛的外觀，深受大小朋友的喜愛。不過，有網友在Threads指出，根據OPEN將官方粉絲專頁顯示，2023年前OPEN將都是與「小桃」共度情人節，不過2023年後，對象竟變成另一角色「雪鈴兔波波」，忍不住驚呼「連吉祥物都可以換女友」。

據「OPEN！官方網站」介紹，小桃是一名個性嬌生慣養的女生，對OPEN將單相思，未來的夢想是與對方結婚，住在大城堡裡，更在介紹中向OPEN將喊話「一定要娶我做新娘喲」，而「雪鈴兔波波」是由統一集團創辦人高清愿的女兒高秀玲設計的吉祥物，擁有溫柔、貼心、優雅和浪漫的個性。

原PO指出，翻閱OPEN將官方粉絲專頁，OPEN將過往都與「小桃」一起過情人節，但2023年畫風一轉，過節對象竟變成「雪鈴兔波波」。從慶祝情人節的貼文推算，OPEN將與雪鈴兔波波已穩定交往超過2年，由於小桃與波波的個性截然不同，讓他不禁直言，「難怪取代個性驕傲的小桃，連吉祥物都可以換女友，實在令人不勝唏噓」。

OPEN將與雪鈴兔波波於2023年共度情人節。圖／擷自OPEN將官方粉絲專頁

不過，原PO也開玩笑表示，期待小桃未來能以獨立自主新女性的形象活出一片天，「夢想城堡自己住也很好！」。據臉書專頁顯示，去年（2024）8月，OPEN將仍和雪鈴兔波波共度七夕，目前封面也已換上兩人慶祝新年的圖片。

貼文一出，立刻掀起網友熱烈討論，「期待官方怎麼安置小桃」、「什麼！我的小桃啊！當初還給他們寫過『滿滿的都是愛』，嗚嗚嗚」、「波波可是董事長千金誒！人又溫柔、貼心、優雅、浪漫，只要是正常的，一定都選她好嘛」、「小桃去找小竹輪吧」、「IP屆最大八卦新聞」。

還有粉絲指出，OPEN將疑似為了配合新女友的身高，而重新調整比例，「希望維持原比例，女高男矮我覺得沒關係」、「頭還是很可愛，但那雙大長腿，身體比例已經不是原來的OPEN將了」、「OPEN將有長高的趨勢」。