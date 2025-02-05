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自己平時隨便洗 見1母親教孩子洗手步驟讓她秒變乖寶寶

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，她平時不會認真洗手，見到有媽媽在教育孩子洗手的重要性，她秒變乖寶寶。示意圖／ingimage
一名女網友分享，她平時不會認真洗手，見到有媽媽在教育孩子洗手的重要性，她秒變乖寶寶。示意圖／ingimage

不少父母常常在外面藉機教育，讓孩子養成好的品格與習慣。日前有位女網友幽默表示，自己平時在公共廁所如廁後，只會用清水隨意洗手就離開，但有次看到某位媽媽很認真教導孩子正確的洗手方式，讓她不自覺也變成乖寶寶，認真洗手。

一名女網友在Threads發文表示，自己平時是個在公共廁所如廁後，只會用清水隨便洗個手就離開的人，但有天她在麥當勞看到一位媽媽帶著小朋友在洗手台認真搓肥皂，教導孩子正確洗手方式，這時原PO也突然變成乖寶寶，默默擠了洗手乳，很認真洗完雙手。她幽默表示，「我很怕我隨便洗手，旁邊的小朋友會問媽媽『為什麼她（原PO）可以不用肥皂洗手？』媽媽教育小孩很辛苦，我不想當老鼠屎」。

文章曝光後，也有網友分享自身經驗，「當時新冠肺炎流行初期，有人有戴口罩，有人沒有戴口罩，我那時在電梯裡沒戴口罩，一個小孩指著我問他媽媽『為什麼姊姊不用戴口罩？』媽媽一臉尷尬，而且對方母子倆都有戴口罩，於是我為了不要破壞媽媽的良好觀念，告訴小孩『對，我很不乖，沒有記住要戴口罩，謝謝你提醒姊姊，我等一下就去買來戴』」。

還有人表示，「平常我嘴再賤、人再壞，旁邊只要有小孩，我一定做起好榜樣」、「妳是個很棒的人，相信以後也會成為很棒的父母」、「我也努力在小孩面前不挑食，當好榜樣」、「謝謝妳理解育兒的辛苦！我就常遇到帶小孩等紅燈時，旁邊路人直接闖過去，小孩狂問『為什麼他可以闖紅燈』的窘境」；也有網友提醒，「妳洗手不是為了自己的衛生嗎？我覺得這個更重要」、「真的要認真洗手，門把跟沖馬桶的按鈕，妳永遠不知道上一個人手上沾到什麼」。

小孩 育兒

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