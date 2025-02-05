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給小費也沒用！他半夜點外送狂被「棄單」 內行看出關鍵：寫錯地方

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友點外送就算在備註上寫了「必有小費」，仍然被外送員嫌棄不接單。圖／Ingimage
一名男網友點外送就算在備註上寫了「必有小費」，仍然被外送員嫌棄不接單。圖／Ingimage

外送員經常因為區域較偏僻的關係，不選擇接單。一名男網友發文，稱他住的地方距離蛋黃區騎車需要10分鐘，半夜點外送時，外送平台換外送員換了好幾次，就算他在備註上寫了「必有小費」，仍然被外送員嫌棄不接單，忍不住批評外送員「太草莓」了。

一名男網友在Dcard發文，表示他住的地方距離蛋黃區有點距離，騎車需要10分鐘，因為半夜要顧小孩，又不可能跟小孩搶奶粉喝，因此選擇叫外送。但他點外送來來回回被平台換了好幾次，等了接近一小時，即使他在備註上寫了「必有小費」，仍然被嫌棄不送。

原PO質疑，他住的地方雖然要10分鐘車程，但半夜沒車也沒紅綠燈，讓他非常「不爽」，並批評現在外送員「太草莓」了，最後接單的外送員，實際送達時間也僅需要8分鐘。因此他給了這名外送員490元小費後，決定退掉外送平台的付費會員。

此文一出，有網友提醒不要寫「備註」，因為外送員沒接單前是看不到的，「外送員要接單然後領餐之後才看得到備註，所以寫在備註沒有用，我看過有人是寫在名字這樣外送員才第一時間看得到」。

也有網友認為距離太遠，外送員不接單情有可原，「這跟草不草莓沒差吧，大家都是評估外送費與距離不符才棄單啊，總不能說因為不做虧錢的工作就草莓吧」、「會不會是你那個地方鄉鎮邊緣？我曾經短暫在三峽跑過熊貓，當時一時心軟跑到遠離鎮中心的地方送單，結果下一單直接被拉去桃園，嚇得我直接棄單」。

也有網友推測，不接單是「空車回頭」的問題，「有些地方真的不是不幫送，是送了有空車回頭的問題，刷單效率的問題，我半夜送過一單水的，兩單剛好隔壁棟，都是6樓頂加，送一次花了48分鐘，才83塊」。

外送員 小費 美食外送

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