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在地人也不知道？他酸高雄沒有代表性名產 多人點名這4樣反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇高雄有什麼代表性的名產，貼文引起熱議，圖為六合夜市觀光人潮。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
有網友好奇高雄有什麼代表性的名產，貼文引起熱議，圖為六合夜市觀光人潮。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

不論在台灣旅遊或是出國遊玩，通常都會購買屬於當地的物品做為伴手禮，不過有網友不解為何高雄市沒有代表性的名產，這樣觀光客不知道要買什麼當紀念！貼文一出引起熱烈討論，不少高雄人分享許多在地美食來反駁。

原PO在PTT發文表示，台灣各縣市幾乎都講得出自己的名產，例如台北牛肉麵、台中太陽餅、彰化肉圓、台南牛肉湯、宜蘭牛舌餅、花蓮麻糬等，就連「美食沙漠」新竹都有貢丸，唯獨高雄市想舉一個代表性的東西都舉不出來，讓他大酸高雄都在賣其他縣市也有的名產，卻完全沒有屬於自己的特色物品，這樣觀光客要買什麼當紀念？

貼文引起熱議，不少人搞笑地說，「要從高雄市買伴手禮真的不知道」、「高雄硬水，一定要裝濾水器」、「幸福城市，哪需要什麼特產」、「高雄真的沒，朋友問我都說不出」、「硬要說台北跟高雄都沒有吧」、「台北才是沒名產的」、「吉伊卡哇」、「北漂仔啊」、「柴山猴」、「高雄式左轉」。

其中有網友對於原PO提到的台北牛肉麵很有意見，「牛肉麵是台北名產？」、「台北牛肉麵是哪來的？」、「台灣牛肉麵發源地在高雄岡山啊」、「台灣口味的牛肉麵是在高雄眷村發明出來的，我以為是常識」、「大概是台北有辦牛肉麵節比賽就這樣認為吧」。

至於羊肉爐粄條香蕉丹丹漢堡則是被最多在地人提到，「有啊，岡山羊肉爐」、「高雄地區太大了，岡山羊肉爐就很多人聽過」、「旗山香蕉啊」、「美濃紙傘粄條、岡山羊肉爐、仁武烤鴨」、「羊肉跟豆瓣醬、美濃粄條客家菜、旗山紅糟肉不知道算不算？」、「香蕉蛋糕？」、「丹丹漢堡」、「燒肉飯、烤黑輪片、丹丹發源地」。

丹丹漢堡 伴手禮 牛肉麵 粄條 高雄市

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