大批日人讚台遊客有禮！她喊值得驕傲 旅日者點破現實：根本分不出國籍

日本是不少亞洲人旅遊的首選國家，因此當地中港台籍遊客都非常多。近日Threads上一名日本網友發布貼文表示，電車上的中國旅客並不像傳聞般沒有素質，在火車上反而彬彬有禮，讓他非常驚訝。貼問曝光後卻有不少日本網友推測對方碰到的華人其實是台灣人或是香港人。一名台灣女網友見狀將討論轉發至Dcard引發熱議。

原PO以「誰說日本人覺得台灣人=中國人的」為標題發文，主張台灣人在日本形象良好且日本人能分辨出中國籍與台灣籍遊客，並呼籲大家一起做好事，維護國家形象、不愧對自己的教養，如今台灣形象良好是非常值得驕傲的事。

不過不少網友見文後反駁，認為日本網友的留言只不過是推測，沒有人能證實火車上的華人究竟來自哪裡，最多只能證明「日本人對台灣人的印象很好」。

不少台灣網友也吐槽「說真的台灣沒水準的也是超多的」、「那家人可能是有禮貌的中國人，那些留言其實蠻歧視的」、「台灣很愛洗台日友好愛裝熟，結果人家出國也不愛來台灣都是去韓國」、「每次看到日本人說台灣多棒多棒的時候，真的很想請他們實際來台灣看看，就會知道台灣有多糟了」、「我在日本遇到邊走邊抽煙的都是台灣人，有夠丟臉」。

還有人表示日本人其實真的分不出來台灣人或中國人，「我確定日本人對台灣人比較友好，但他們分不出來」、「對自己國家有自信和認同感也是好事，這樣我們才會有進步的動力，不過沒必要建立在貶低別人身上，還有其實外國人真的分不出來」，也有旅居日本的網友證實「在日本工作六年，很確定多數日本人雖然對台灣印象好，但是分不出中國人和台灣人」。