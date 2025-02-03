快訊

國道1號嚴重塞車！轎車自撞護欄 2人拋飛車外1人雙腿均斷

大S猝逝…疾管署緊急說明流感趨勢 估「2原因」春節後疫情升

撐不住！壽司郎「2品項」每盤漲20元 漲幅最高逾3成

聽新聞
0:00 / 0:00

大批日人讚台遊客有禮！她喊值得驕傲 旅日者點破現實：根本分不出國籍

聯合新聞網／ 綜合報導
日本網友讚中國旅客彬彬有禮，網質疑是台灣或香港人。 示意圖／ingimage
日本網友讚中國旅客彬彬有禮，網質疑是台灣或香港人。 示意圖／ingimage

日本是不少亞洲人旅遊的首選國家，因此當地中港台籍遊客都非常多。近日Threads上一名日本網友發布貼文表示，電車上的中國旅客並不像傳聞般沒有素質，在火車上反而彬彬有禮，讓他非常驚訝。貼問曝光後卻有不少日本網友推測對方碰到的華人其實是台灣人或是香港人。一名台灣女網友見狀將討論轉發至Dcard引發熱議。

原PO以「誰說日本人覺得台灣人=中國人的」為標題發文，主張台灣人在日本形象良好且日本人能分辨出中國籍與台灣籍遊客，並呼籲大家一起做好事，維護國家形象、不愧對自己的教養，如今台灣形象良好是非常值得驕傲的事。

不過不少網友見文後反駁，認為日本網友的留言只不過是推測，沒有人能證實火車上的華人究竟來自哪裡，最多只能證明「日本人對台灣人的印象很好」。

不少台灣網友也吐槽「說真的台灣沒水準的也是超多的」、「那家人可能是有禮貌的中國人，那些留言其實蠻歧視的」、「台灣很愛洗台日友好愛裝熟，結果人家出國也不愛來台灣都是去韓國」、「每次看到日本人說台灣多棒多棒的時候，真的很想請他們實際來台灣看看，就會知道台灣有多糟了」、「我在日本遇到邊走邊抽煙的都是台灣人，有夠丟臉」。

還有人表示日本人其實真的分不出來台灣人或中國人，「我確定日本人對台灣人比較友好，但他們分不出來」、「對自己國家有自信和認同感也是好事，這樣我們才會有進步的動力，不過沒必要建立在貶低別人身上，還有其實外國人真的分不出來」，也有旅居日本的網友證實「在日本工作六年，很確定多數日本人雖然對台灣印象好，但是分不出中國人和台灣人」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

出國旅遊 台灣人 日本 陸客

延伸閱讀

愛打聽年終！考績差同事「獎金比人少」瘋狂抱怨：主管有偏見

受夠當ATM！「高富帥」工程師想找愛滷肉飯女孩 網揪關鍵：太早亮底牌

單親女高中生內衣穿6年！想換不知如何開口 過來人：爸爸也需要學習

求婚計畫被女友閨密們「已讀不回」…他納悶原因 網全搖頭：別硬揪

相關新聞

大批日人讚台遊客有禮！她喊值得驕傲 旅日者點破現實：根本分不出國籍

日本是不少亞洲人旅遊的首選國家，因此當地中港台籍遊客都非常多。近日Threads上一名日本網友發布貼文表示，電車上的中國旅客並不像傳聞般沒有素質，在火車上反而彬彬有禮，讓他非常驚訝。貼問曝光後卻有不少日本網友推測對方碰到的華人其實是台灣人或是香港人，一名台灣網友見狀將討論轉發至Dcard引發熱議。

日月潭小吃太療癒！地標九蛙變雞蛋糕 饕客大推「一蛙兩吃」

日月潭知名地標「九蛙疊像」是許多觀光客會去朝聖的景點，一名網友到日月潭旅遊，意外發現竟有九蛙雞蛋糕，如同地標一樣將九隻青蛙造型的雞蛋糕串在一起，造型相當有特色，掀起網路一波熱議...

他自製行動「內用5號桌」邊走邊吃 網笑瘋：你才是真正夜市王

台灣夜市文化無人能敵，近日，知名美食實境秀「夜市王」更帶起了一波風潮。影音創作者「阿仁」在社群平台上分享自己替女友製作了「內用5號桌」，輕鬆在夜市邊逛邊吃，新奇又有趣的內容不到一天便突破百萬次瀏覽，引發網友熱議。

生日一定要在迪士尼過！ 她分享樂園員工暖心舉動：太夢幻啦

迪士尼樂園創立至今長達54年，是許多人心中最夢幻的世界，華麗的IP設定、壯觀的遊行煙火、刺激的遊樂設施，吸引遊客共襄盛舉，也是慶祝生日的最佳選擇。有網友生日當天到迪士尼樂園玩，竟收到來自唐老鴨的生日祝賀，專屬Calling令她既驚喜又感動。

網列南韓旅遊10大禁忌：切勿使用「一詞」稱呼店員

近年來，許多人喜歡到南韓旅遊，除了機票便宜之外，部分店家都能使用中文溝通，不用擔心語言不通的困擾，不過異國文化的差異若被忽略，恐怕會造成他人困擾。旅遊部落客「貓小姐」在社群平台分享10個到南韓旅遊須注意的小細節，建議民眾多加留意。

網友私藏大阪絕美秘境「鄰近通天閣、道頓堀」 完美避開觀光客

年節將至，不少人喜歡出國到大阪旅遊，想用異國美食也欣賞特色美景，除了有常見的固力果跑跑人、心齋橋、通天閣之外，有網友挖掘了一處神秘景點，不僅避開觀光客，入夜後的畫面更是美不勝收，引發網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。