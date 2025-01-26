他自製行動「內用5號桌」邊走邊吃 網笑瘋：你才是真正夜市王

台灣夜市文化無人能敵，近日知名美食實境秀「夜市王」更帶起了一波風潮。影音創作者「阿仁」在社群平台上分享自己替女友製作了「內用5號桌」，輕鬆在夜市邊逛邊吃，新奇又有趣的內容不到一天便突破百萬次瀏覽，引發網友熱議。

影音創作者「阿仁」日前在社群平台上分享一則影片，他利用網格、木紋貼紙與吊帶，貼上數字「5」當作桌號，製作出能夠掛在脖子上任意行動的「內用5號桌」，並讓女友「米塔」上夜市實測，實際逛完一圈後，不僅攤販嘖嘖稱奇，女友也大讚比預期中舒服，逛起來「超爽」。

影片曝光不到一天，便吸引超過160萬次瀏覽，20多萬人留言按讚，新奇有趣的設備讓許多人看完後也想做一個，「我真心覺得這個桌子需要被量產」、「突然覺得很實用」、「你要內用還是外帶？我要外用」、「從一開始的抗拒跟尷尬到漸漸開始享受，最後甚至有點喜歡，下次還想用…」、「所以哪裡買得到呢？請上連結」、「你贏了，你才是夜市王」。

除了桌板讓人「想併桌」之外，影片最後，阿仁也亮出特製「隨身椅」，讓女友逛累了隨時隨地想坐就坐，「桌子就算了，後面看到椅子都笑噴了」、「原本的恥度多高，後來的爽度就有多高」、「直接內用！超好笑」、「笑爛，椅子不會卡內褲嗎？」、「只要你不尷尬，尷尬的就是別人」。