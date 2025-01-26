生日一定要在迪士尼過！ 她分享樂園員工暖心舉動：太夢幻啦

迪士尼樂園創立至今長達54年，是許多人心中最夢幻的世界，華麗的IP設定、壯觀的遊行煙火、刺激的遊樂設施，吸引遊客共襄盛舉，也是慶祝生日的最佳選擇。有網友生日當天到迪士尼樂園玩，竟收到來自唐老鴨的生日祝賀，專屬Calling令她既驚喜又感動。

一名女網友在Threads上發文，說明自己到加州迪士尼過生日，在城堡前的商店街結帳時，店員告知有一通她的來電，電話接起來另一端竟是唐老鴨在唱「生日快樂歌」，如此細節的小驚喜讓她非常感動，直言：「真是太可愛了！以後生日月都要來迪士尼！」

貼文曝光後網友也相當羨慕，「居然是唐老鴨」、「也太可愛了吧！」、「太強的行銷手法了」、「可愛死了，老派浪漫」、「比男朋友還會給情緒價值」、「我也想要跟唐老鴨講電話」；也有人曾接到米奇的來電，「之前住東迪大使飯店，退房的時候工作人員也跟我說有電話打來，結果接起來是米奇祝我生日快樂」。

除了生日祝福外，壽星在迪士尼樂園也享有許多特殊福利，一名曾在樂園中工作的女網友分享，生日月份到迪士尼玩可以獲得：免費生日貼紙（會寫上你的名字、生日日期）；發票小驚喜（去商店買東西時，店員會偷偷在發票打上「Happy Birthday」的字樣）；免費生日卡片（入住迪士尼飯店可跟櫃檯人員免費索取）。

這名女網友也提到，若想獲得精緻可愛的生日貼紙，一定要尋找腰包裡面放很多顏色筆的員工，他們會畫畫的機率高很多，看到工作人員也可以踴躍搭話，搜集來自不同員工的手寫生日貼紙！