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網列南韓旅遊10大禁忌：切勿使用「一詞」稱呼店員

聯合新聞網／ 綜合報導
許多人喜愛到南韓旅遊，享受獨特的韓流文化。示意圖／ingimage
許多人喜愛到南韓旅遊，享受獨特的韓流文化。示意圖／ingimage

近年來，許多人喜歡到南韓旅遊，除了機票便宜之外，部分店家都能使用中文溝通，不用擔心語言不通的困擾，不過異國文化的差異若被忽略，恐怕會造成他人困擾。旅遊部落客「貓小姐」在社群平台分享10個到南韓旅遊須注意的小細節，建議民眾多加留意。

日韓旅遊部落客「貓小姐」在Threads上發文，分享南韓旅遊應注意的10大禁忌：

1.不要隨意拍照

南韓人重視隱私，拍照前務必徵求同意，避免不必要的糾紛。

2.結帳禮儀

結帳時應將現金或卡親手遞交，直接放櫃檯會被認為不尊重對方。

3.避免坐博愛座

博愛座專為老人或需要幫助者設置，即使車廂擁擠，也請留給有需要的人。

4.用餐禁忌

與長輩用餐時，需等他們先動筷；切勿將筷子插在飯碗中，這是喪禮習俗。

5.公車禁食

公車禁止飲食，若手持手搖杯有機率被拒絕上車！地鐵雖無限制，但建議避免吃東西影響他人。

6.不要隨意喊「阿珠媽」

稱呼店員時，用「這裡（여기요）」更禮貌，隨意喊「阿珠媽」可能冒犯對方。

7.稱呼「歐巴」要謹慎

女生隨意稱呼陌生男性「歐巴」（哥哥），或男性喊女生「努那」（姊姊），可能被認為不禮貌或過於隨便。

8.敬語與半語

與陌生人或長輩交談時，務必使用敬語（如「~요」），半語只適用於非常熟悉的朋友。

9.廁所衛生紙

部分南韓廁所備有垃圾桶，表示衛生紙應丟入桶內而非馬桶，以免造成阻塞。

10.喝酒禮儀

與長輩喝酒時，避免正面乾杯，將頭稍微側過或用手遮擋更顯禮貌。

也有網友補充，南韓超商的熱食品項很少，沒有微波炸雞、微波水餃，只有便當、飯糰跟漢堡，若想吃宵夜就只能泡泡麵了，不過餅乾與咖啡冰杯的選擇倒是有很多；另外，南韓的公車密度很高，搭乘下來也很方便，公車亭的座椅甚至是熱的！而地鐵雖然價格偏貴，但會提供轉乘優惠，交給民眾自行斟酌。

出國旅遊 南韓 觀光

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