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網友私藏大阪絕美秘境「鄰近通天閣、道頓堀」 完美避開觀光客

聯合新聞網／ 綜合報導
大阪景點融合現代與歷史，深受觀光客喜愛。示意圖／ingimage
大阪景點融合現代與歷史，深受觀光客喜愛。示意圖／ingimage

年節將至，不少人喜歡出國到日本旅遊，大阪就是其中受歡迎的城市之一，不僅能享用異國美食也可欣賞特色美景，除了有常見的固力果跑跑人、心齋橋、通天閣之外，有網友挖掘了一處神秘景點，可避開觀光客，入夜後的畫面更是美不勝收，引發網友熱議。

一名網友在Threads上貼出了兩張圖片，分享自己在抖音看到的大阪新地標，完全免費，只需要在地圖上搜尋「大阪堂島浜タワー」抵達16樓，便能坐擁河道、高速公路、大廈的現代夜景，不僅人煙稀少，交通也很方便，「從京阪電鐵大橋站步行2分鐘；從Osaka Metro線、京阪電車淀屋橋站步行4分鐘；從JR北新地站步行5分鐘」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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鄰近的景點也包含WowUs（ワオアス）天守閣道頓堀海遊館通天閣等，方便了解豐臣秀吉的歷史，並享用大阪經典美食，俯瞰城市的全景，也一睹世界最大級別水族館的風采。

貼文曝光後，許多網友紛紛讚嘆實在是太美了，「天啊！好漂亮」、「好值得親自前往」、「底下的河可以搭遊船賞夜景，景色真的很不錯」、「好美的市容街景，看了好舒服」、「月初也有去，真的超讚，可惜沒能留到晚上」、「可惡，越來越多人知道，下次去應該一堆觀光客了」。

出國旅遊 大阪 日本 景點 觀光景點

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