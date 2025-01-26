帽子有異味該如何清洗？ 專家傳授方法：切勿用手擰擠

許多人喜愛配戴「帽子」，除了遮陽、擋雨，也替穿搭增添了不同風格，不過帽子究竟該如何清洗，才不會破壞原有的版型呢？知名網紅「萬秀洗濯實驗室」第三代在社群平台上分享清洗帽子的方式與技巧，去除帽子異味的同時也阻止變形機會。

「萬秀洗濯實驗室」第三代負責人張瑞夫在Threads上發文，傳授正確清洗帽子的方式與技巧，表示先將帽子浸泡在洗衣精水中30分鐘，再利用牙刷刷洗，洗清後，可用捲起的毛巾頂住內側，另一手拿一條毛巾吸水，最後再把毛巾折起塞在帽子內定型，在通風處晾乾後，就會像新的一樣了！

他也特別提醒，切記不要脫水或用手擰擠，容易使帽子變形。另外，女生常會不小心沾上粉底液，可以直接把洗衣精塗在粉底的地方，過幾分鐘後先刷粉底處，再下水；若是長期有頭皮油垢味，建議選擇好一點的洗衣精，泡久一點，洗清時一定要多幾次把泡泡水洗乾淨，避免藥劑殘留造成的味道。

另外，不同材質也有特殊的處理方式，真皮的話建議用擦拭的就好，如果已經吸進汗水，就會建議交給專業的洗衣店來處理，不然很可能會變硬及褪色；羊毛帽則建議交給專業的洗衣店清洗，如果真的不得已自己處理，一定要用水輕柔手洗，切勿刷、揉、擰！