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超狂除舊佈新？她曝媽媽每年會將「2物」全扔 網驚呆：太有錢

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO透露媽媽過年除舊佈新，廚具、衣物全扔，讓網友驚呆。 示意圖／ingimage
原PO透露媽媽過年除舊佈新，廚具、衣物全扔，讓網友驚呆。 示意圖／ingimage

新年新氣象，不少家庭會趁著春節除舊佈新，不過每一年都要汰換所有廚具和衣物就不太常見。一名女網友在Dcard上透露，自家和許多家庭一樣逢年過節都會大掃除，然而媽媽的方式是把所有衣服跟廚具都拿去捐掉，表示新年不要用舊的東西，不然會倒楣，超狂做法讓不少網友看傻眼直呼，「家底多厚可以這樣除舊佈新」。

原PO表示媽媽過年有一個習慣就是一定要大掃除，然而並非普通的大掃除，而是衣服、廚具全捐掉，她強調真的除了大型家具外，所有東西都被媽媽送人，然後過年時會再去百貨公司重新買。原PO說小時候以為大家都這樣，到國中才發現家裡的做法有多奢侈。

她坦言，因為這樣自己的衣服從來不會買太多，反正最後也會被丟掉，原PO也懷疑媽媽的行為是不是想要培養她減少物慾，才生出這樣偏激的做法。她表示如今已經長大，便開始阻止媽媽每一年要把東西都送走的毛病，困擾的她忍不住問有沒有年紀比較大一點的網友可以解答，是不是真的有過年穿舊衣會衰的習俗。

貼文曝光後震驚不少網友，「從來沒聽說過這件事情，妳家只是錢多到不知道怎麼花而已」、「汰舊換新大家完全沒聽過嗎？但是妳媽是做得比較極端」、「衣服有可能，朋友家不穿過季單品，但廚具第一次聽到」、「過年確實會除舊佈新，妳媽做得非常徹底」、「我覺得衣服那些如果是完好的，可以二手賣或者捐給有需要的人」；也有人打趣道，「下次妳們要丟東西的時候可以說一聲嗎？我要去旁邊撿」。

大掃除 春節

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