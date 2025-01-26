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陸客瘋搶一款台灣「熱銷零食」 大推：越吃越上癮

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣的零食種類非常多樣，有些甚至紅到海外去。 示意圖／ingimage
台灣的零食種類非常多樣，有些甚至紅到海外去。 示意圖／ingimage

台灣的零食種類非常多樣，前陣子韓星IU來台，提到自己最愛義美小泡芙，因此吸引一票粉絲抵台掃貨，不過近日另一款經典零食「義美葡萄QQ糖巧克球」在社群媒體上爆紅，獨特的軟糖夾心使巧克力口感更加豐富，掀起大陸網友熱議。

一名網友在小紅書上表示，自己看到一款台灣的「義美葡萄QQ糖巧克球」非常特別，在葡萄軟糖上包裹著一整圈巧克力，葡萄味道非常濃郁，聞起來相當誘人；而她最喜歡草莓口味的軟糖，外層的牛奶巧克力吃起來很甜，更是大讚：「好吃，室友已經開始和自己搶著吃了！」

義美食品公司除了推出最經典的葡萄巧克球外，也有白葡萄、杏仁、草莓、芒果等多種口味，酸甜有嚼勁的QQ軟糖，外層裹上純厚可可膏，酸甜交錯、層次口感分明，且方便攜帶分食，風味香濃、口感繽紛，激發出一拍即合的絕佳香甜風味，深受大家喜愛，也是許多網友從小吃到大的「懷舊小零嘴」。

貼文曝光後，不少吃過的大陸網友紛紛大推，「超級好吃」、「滿滿的童年回憶」、「葡萄巧克力的最好吃！外面是黑巧克力包葡萄軟糖，很有嚼勁又很有果香」、「越吃越上癮」、「常常兩三天就不小心吃完一盒了」、「我個人比較愛杏仁口味，比較健康」、「到現在還是最愛吃的零食」。

同樣住在大陸的女網友也分享，前陣子媽媽從台灣寄了一大箱零食，包括巧克力球、孔雀捲心餅、杏仁巧克力酥片、八結蛋捲、七七乳加、千層派、品客洋芋片等，都是台灣小孩喜歡吃的，自己也經常和高中同學互相交換，「最推薦葡萄QQ糖巧克力球和杏仁巧克力球（一盒熱量兩百多大卡，也不會很高）」。

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