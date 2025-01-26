羨慕閨密曬1物…她猶豫要不要入手 網搖頭：比不完

精品的價值在每個人眼裡有不同標準，至於入手與否則根據個人需求決定。一名女網友在Dcard發文表示，自己從來沒買過精品包，一直以來也沒有太大興趣，直到朋友提到才稍微研究，也動了消費的慾望。然而高昂的價格讓她遲疑，雖然先生願意付錢，她仍非常猶豫，希望網友提供意見。

原PO透露，自己26歲年薪約50萬，先生在外商上班年薪220萬。她沒買過精品包，認為不需要也沒有太大興趣，然而因為自己容易受別人影響，因此朋友的一句「妳都不會想買精品包嗎」，促使她開始涉略一些精品包，看完價格後感嘆「好貴，這些錢拿去投資、出去玩好像比較值得」。

不過原PO也坦言，看到朋友們一直狂發另一半買的精品包貼文照片，難免有些羨慕，雖然先生說願意每年買一個送她，原PO仍過不去心裡的檻，表示一方面想買一、兩個試試看，另一方面又覺得不值得，就連先生是花自己的錢她也覺得心痛。

貼文曝光後不少人建議，「真的不要到處比，比不完的」、「不要為了牌子而買，但如果包的款式妳很喜歡又很實用、耐用，那很貴我覺得也值得」、「不要買比較好，買了其他人開始再比較哪牌…包包也有過時、退流行的問題」、「我薪水很高，完全可以當精緻女孩，但奢侈品我真的不行，我會把那些錢拿去投資錢滾錢」、「不要買自己覺得不想要的東西」。