台灣人旅日被爆「亂丟行李箱」！苦主現身還原背後真相

近期有網友抱怨，在大阪心齋橋逛街時，發現店家門口有一個棄置的行李箱，寫著「無料」、「Take free」字樣，從行李箱上的個資發現是台灣人，讓她直呼「當個有水準的觀光客」。不過事情竟出現反轉，當事人的女兒看到PO文後出面澄清，稱店家明明承諾幫忙回收，卻直接擺在門口免費贈送。

這名網友近期在臉書社團「日本自由行討論區」分享一張照片，內容是一個灰色行李箱擺在店家門口，寫著「無料、take free」的字樣。因行李箱上還貼有航班資訊等個資，以為是台灣遊客任意遺棄行李箱，痛批「請大家要當個有水準的觀光客好嗎？」。

貼文一出後，引起不少網友撻伐，當事人也因此看到貼文，並解釋「當天一到日本，就發現行李箱輪子壞掉，馬上到心齋橋買新的行李箱，當時店家承諾會協助回收，現在才發現店家將壞掉的行李箱，放在店門口寫『免費贈送』，還流出他們的個資」。

對此，原PO也回應「很抱歉造成大家誤會，但覺得店家這樣行為很不好，沒有幫客人處理個資部分，直接擺在街頭，很抱歉造成困擾。本來物主及其家人希望能刪除文章，但她認為刪文不見得大家會注意到，以更新內文方式澄清」。