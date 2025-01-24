他買好市多1熟食新產品嘗鮮 邊吃邊掉肉超痛苦：真的不行

好市多商品種類多樣，價格又實惠，是不少人採買的好去處，而裡頭的熱食部也是人氣賣點。有網友買了一款新產品「泰式打拋風味豬三明治」嘗鮮，卻大失所望，直呼還不如買牛肉捲，不少吃過的人也有同感。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前到好市多的熱食區買了新產品「泰式打拋風味豬三明治」，1份要價99元，從圖片上可看到一條長麵包從中間剖開一半，然後塞入生菜和肉末，看起來非常美味，不過原PO吃完後卻失望地說，「這新產品真的不行」。

他說這款三明治的份量跟50元的熱狗差不多，而且熱狗還有附汽水，三明治卻什麼飲料也沒搭配；另外在口味上，原PO認為非常普通，甚至到難以享用，而且還會邊吃邊掉碎肉，讓他吃得很痛苦，無奈地說「我還是買牛肉捲好了」。

貼文一出，一票吃過的人也都給予差評，「豬肉騷味很重」、「這個真的很弱，湯汁還會把麵包弄到濕軟，然後不是只有辣就是泰式打拋風味好嗎？還99…」、「有看到別人開箱，說沒有打拋肉的味道」、「麵包太小，那個醬料醬汁都滿出來了，根本沒辦法整個拿起來咬」、「前幾天買過，真心不推薦，份量和風味都不及格」、「也吃了，很普通，不值得價位」、「真的非常不行…沒香氣，當天吃的還是冷的」。

但也有網友覺得沒那麼糟，「這有什麼好說的，本來商店賣的東西都是有好吃、有難吃，看個人口味，這沒什麼…平常心啊，你就下次不要買就好了」、「還不錯吃」、「我覺得還挺好吃的，對於有蔬菜我還挺喜歡的，至少做到了不扣分」、「個人感受味道可以，就是貴了點」、「味道不錯，但99有點貴」。

其他人也表示，「感謝幫掃雷」、「可能不能用麵包，要用飯去包會比較好一點」、「用墨西哥捲餅捲起來好像比較好」、「打拋豬要加打拋葉才道地，這款八成沒這味」、「熱狗跟牛肉捲以外的都是折磨自己」、「台灣的食品定位上有『風味』這二個字就是可以，管你正不正統，但老實說如果它是正統口味，我猜也是一樣有人嫌不符合台灣人口味」。