快訊

磁磚碎裂掉落 北市原民語基金會大樓傾斜？李四川給答案了

擁超高人氣獲獎 正妹主播真實容貌曝光！全網驚呆：要報警

他買好市多1熟食新產品嘗鮮 邊吃邊掉肉超痛苦：真的不行

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在好市多熟食區買了泰式風味的打拋豬三明治，但吃完卻大失所望。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
原PO在好市多熟食區買了泰式風味的打拋豬三明治，但吃完卻大失所望。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

好市多商品種類多樣，價格又實惠，是不少人採買的好去處，而裡頭的熱食部也是人氣賣點。有網友買了一款新產品「泰式打拋風味豬三明治」嘗鮮，卻大失所望，直呼還不如買牛肉捲，不少吃過的人也有同感。

原PO在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日前到好市多的熱食區買了新產品「泰式打拋風味豬三明治」，1份要價99元，從圖片上可看到一條長麵包從中間剖開一半，然後塞入生菜和肉末，看起來非常美味，不過原PO吃完後卻失望地說，「這新產品真的不行」。

他說這款三明治的份量跟50元的熱狗差不多，而且熱狗還有附汽水，三明治卻什麼飲料也沒搭配；另外在口味上，原PO認為非常普通，甚至到難以享用，而且還會邊吃邊掉碎肉，讓他吃得很痛苦，無奈地說「我還是買牛肉捲好了」。

貼文一出，一票吃過的人也都給予差評，「豬肉騷味很重」、「這個真的很弱，湯汁還會把麵包弄到濕軟，然後不是只有辣就是泰式打拋風味好嗎？還99…」、「有看到別人開箱，說沒有打拋肉的味道」、「麵包太小，那個醬料醬汁都滿出來了，根本沒辦法整個拿起來咬」、「前幾天買過，真心不推薦，份量和風味都不及格」、「也吃了，很普通，不值得價位」、「真的非常不行…沒香氣，當天吃的還是冷的」。

但也有網友覺得沒那麼糟，「這有什麼好說的，本來商店賣的東西都是有好吃、有難吃，看個人口味，這沒什麼…平常心啊，你就下次不要買就好了」、「還不錯吃」、「我覺得還挺好吃的，對於有蔬菜我還挺喜歡的，至少做到了不扣分」、「個人感受味道可以，就是貴了點」、「味道不錯，但99有點貴」。

其他人也表示，「感謝幫掃雷」、「可能不能用麵包，要用飯去包會比較好一點」、「用墨西哥捲餅捲起來好像比較好」、「打拋豬要加打拋葉才道地，這款八成沒這味」、「熱狗跟牛肉捲以外的都是折磨自己」、「台灣的食品定位上有『風味』這二個字就是可以，管你正不正統，但老實說如果它是正統口味，我猜也是一樣有人嫌不符合台灣人口味」。

好市多 牛肉捲

延伸閱讀

好市多補貨意外翻出老爸私藏「重金奶粉罐」 全家數到腰痠背痛曝…每罐30萬起跳

好市多咖啡禮盒特價中！「單品豆＋質感隨行杯」會員瘋搶：CP值超高

好市多薪水、福利大公開…「這職位」以上有配股 前員工曝不能說的秘密

一年只有一次機會！好市多「免會員」也能買 方法全都露

相關新聞

他買好市多1熟食新產品嘗鮮 邊吃邊掉肉超痛苦：真的不行

好市多商品種類多樣，價格又實惠，是不少人採買的好去處，而裡頭的熱食部也是人氣賣點。有網友買了一款新產品「泰式打拋風味豬三明治」嘗鮮，卻大失所望，直呼還不如買牛肉捲，不少吃過的人也有同感。

情侶買外套「雪地等級羽絨衣有必要嗎？」 內行建議1點更重要

近日幾波冷氣團冷得許多人直打哆嗦，厚重外套也紛紛穿上身，一名網友發現女友還是穿著舊外套，因此帶她到賣場挑選羽絨衣，不過也疑惑在台灣需要買到雪地等級的羽絨外套嗎？貼文一出，不少人建議防風效果才是最重要的。

客人ATM領新鈔拿去換新鈔 1奇葩理由讓行員傻眼：很重要嗎？

台灣人通常都會在農曆年前到銀行兌換新鈔，為了就是希望討個喜氣，但對金融機構的行員來說可能就是件苦差事。

該收該退？客戶送高貴名牌生日禮 她見耳環泛黃懷疑「二手貨」

當朋友贈送「二手」的飾品，你會感覺不舒服嗎？一名女網友發文，稱她和客戶一直有互相送禮的習慣，去年客戶突然送一對「精品耳環」，一開始感到受寵若驚，但後來發覺耳環泛黃，懷疑是「二手貨」。

深夜強震驚醒！印尼看護「1舉動」眾人淚目：好感動

今日凌晨嘉義大埔發生6.4地震，是近50年來規模最大一次，地震發生於深夜嚇壞不少民眾。一名女網友在Threads貼出監視器影像，影片中可以看到地震當下，家裡的看護馬上上前護住阿嬤，下意識的反應不僅感動原PO更讓網友淚目喊「好感動，請一定要多善待她，也幸好你們都平安」。

夜市隨便花就要600元 他吐心聲：只賺30K怎麼夠用？

現在物價上漲，許多小吃店都撐不住，連漲5到10元。日前有位網友有感而發指出，兩個人逛夜市就花了600元，讓他質疑「月領3萬的人有辦法過日子嗎？」對此，有許多人建議，「月收3萬自己煮比較省」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。