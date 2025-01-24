情侶買外套「雪地等級羽絨衣有必要嗎？」 內行建議1點更重要

近日幾波冷氣團冷得許多人直打哆嗦，厚重外套也紛紛穿上身，一名網友發現女友還是穿著舊外套，因此帶她到賣場挑選羽絨衣，不過也疑惑在台灣需要買到雪地等級的羽絨外套嗎？貼文一出，不少人建議防風效果才是最重要的。

這名網友在PTT發文表示，女友的外套都是300、500元的破舊外套，冬天騎車直接凍入骨髓，讓他非常心疼，於是便帶她去運動用品賣場買新的羽絨衣。原PO看中一件白色但不是羽絨的外套，女友則挑選一件男生版型、蓬鬆度800的羽絨外套，兩人猶豫不決、無法決定該買哪一件，很擔心女友看上的那件是否只有寒流才能穿，因此發文想問大家的意見。

貼文引來不少討論，「說實在不懂羽絨衣的美感，版型好的大衣圍巾不是更時尚嗎？」、「不用，騎車套雨衣就好」、「建議雨衣更實用」、「出清價再買吧，不挑色款只求暖，化纖暖度一樣價格更划算」、「不需要，買再好也是洗爛變扁」、「只有寒流能穿也夠了」、「鋁點防寒外套，又輕薄又保暖，裡面穿一件就夠了」。

有網友建議最好先考慮防風問題，「如果住海線，防風也要注意」、「買防風的，不穿收到機車內也不太佔空間」、「騎車穿防風的比較重要」、「防風可以參考看看軟殼外套，擋風搞不好就保暖了」、「騎車建議先處理防風」、「700就夠了，外層有GTX（Gore-Tex是一種薄膜技術，能一次擁有防風、防水及高透氣性）更好」。