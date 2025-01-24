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客人ATM領新鈔還要換新鈔 1奇葩理由讓行員傻眼：很重要嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
多數人在農曆年前都會到金融機構兌換新鈔。路透
多數人在農曆年前都會到金融機構兌換新鈔。路透

台灣人通常都會在農曆年前到銀行兌換新鈔，為了就是希望討個喜氣，但對金融機構的行員來說可能就是件苦差事。有一名行員就透露曾有客戶拿了新鈔來換，讓她看了莫名其妙，得知原因後非常傻眼，直呼「很重要嗎？」

原PO在Threads發文表示，曾經有客戶排隊排了半小時，拿了一疊從ATM領出來的新鈔要來換新鈔，她納悶地問，「你這個就是新鈔了」，對方則回應，「它沒有連號」，讓原PO聽了哭笑不得地說，「原來連號這麼重要嗎？我們都要另外派專人把要裝進ATM的鈔票正反交錯放的說」。

貼文引來眾人熱議，「ATM出來的是兩組連號啊，回去可以自己整理回連號」、「到底連號要幹嘛，大順大吉嗎？」、「拿連號新鈔只是拿個爽而已，到最後還不是在民眾跟各個銀行流通」、「每年換鈔時最累的是各家行員，還要不斷重覆的跟來行客說明」、「只能說這種客戶大多數沒有貢獻度+奧客」、「換新鈔跟連號，根本是個陋習」、「我就喜歡每年過年領一疊連號新鈔慢慢花」。

還有同行透露客人的特殊要求，「還會有客戶會說幫忙把4挑掉」、「還有拿100萬新鈔，換100元新鈔萬張，因為要塑膠袋整捆的」、「主要是有些人想要特殊號，傳說連號新鈔較有機會拿到吧」。

換新鈔 農曆過年

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