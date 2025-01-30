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日月潭小吃太療癒！地標九蛙變雞蛋糕 饕客大推「一蛙兩吃」

聯合新聞網／ 綜合報導
日月潭九蛙疊像。圖／日管處提供
日月潭九蛙疊像。圖／日管處提供

日月潭知名地標「九蛙疊像」是許多觀光客會去朝聖的景點，一名網友到日月潭旅遊，意外發現竟有九蛙雞蛋糕，如同地標一樣將九隻青蛙造型的雞蛋糕串在一起，造型相當有特色，掀起網路一波熱議。

網友在Threads上發文，表示日前到日月潭伊達邵老街觀光，看到一個叫做「九蛙燒」的酷東西，「我吃的不是雞蛋糕是滿滿的情緒價值，太療癒了一定要上來跟大家分享」。從原PO貼出的照片可以看到九蛙燒是九個青蛙造型的雞蛋糕串成一串，她表示原本對口味沒有期待，沒想到比想像中好吃，雞蛋糕的背後還有日和月的圖案相當用心。原PO還推薦可以再和旁邊販售的紅玉紅茶冰淇淋搭配著吃，「馬上實現一蛙兩吃！」

貼文一出吸引了7000多人按讚，網友紛紛留言「真的比想像中好吃，外皮酥脆、雞蛋糕體軟Q、牛奶味也很香濃，而且不只九蛙，一爐十隻，最後一隻也會單獨串起來給」、「真的很好吃欸，好值得買」、「沒辦法自己吃的雞蛋糕」、「這要一起分享才吃得完」、「竹籤訂製的嗎？超級長」、「真的超可愛，走在路上無法不多看幾眼」、「好像有時候是九隻沒有單獨給一隻，但不管九還是十隻，都可愛」、「可以為了這個九蛙燒跑一趟日月潭」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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日月潭 老街 青蛙

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