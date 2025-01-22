該收該退？客戶送高貴名牌生日禮 她見耳環泛黃懷疑「二手貨」

當朋友贈送「二手」的飾品，你會感覺不舒服嗎？一名女網友發文，稱她和客戶一直有互相送禮的習慣，去年客戶突然送一對「精品耳環」，一開始感到受寵若驚，但後來發覺耳環泛黃，懷疑是「二手貨」。

一名女網友在Dcard發文，表示每次生日，她和客戶都會互送禮物，價格大約都在1千左右，沒想到對方去年竟然送她一對「精品耳環」，價格高達2萬元，讓她感到受寵若驚，因為跟以往送禮的等級差太多了。

原PO表示，收到耳環時盒子上的緞帶是散的，當下也想拒絕他，但客戶表示沒關係。直到上個月拿出來時，發覺耳環整體顏色很黃，把包裝紙拿出來時，看到百貨公司的收據，才發現耳環是她生日半年前買的，因此懷疑耳環是「二手」或是被掉包，對此請教網友們的意見。

此文一出，不少網友認為無論二手與否，都應該退還客戶，「我覺得可以退還，沒必要又花錢回禮，還不如自己買自己想要的，交情也不是很好在那邊送來送去好累」、「直接跟他說妳不能接收，妳沒有那麼高的經濟能力回禮等同價值的禮物」。

不過買過同款耳環的網友表示，表示顏色確實偏黃，「我也有同款在百貨買的，我的耳環本人也是黃黃的，而且鑽那邊也有點粗糙，但遠看很亮最後還是買了」、「我也買過同款，珍珠是真的偏黃」。