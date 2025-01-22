快訊

LINE免費貼圖13款！蛇年新春吉祥話爆量 「情緒價值」情勒哏圖全都有

日本橫濱王牌左投東克樹驚傳婚外情！對象竟是25歲AV女優

1500元「吉伊卡哇招財公仔」5月才到貨…預購1分鐘秒殺！網氣炸廠商曝原因

該收該退？客戶送高貴名牌生日禮 她見耳環泛黃懷疑「二手貨」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友懷疑客戶送的耳環是「二手貨」。示意圖，與本文無關。 圖／ingimage
一名女網友懷疑客戶送的耳環是「二手貨」。示意圖，與本文無關。 圖／ingimage

當朋友贈送「二手」的飾品，你會感覺不舒服嗎？一名女網友發文，稱她和客戶一直有互相送禮的習慣，去年客戶突然送一對「精品耳環」，一開始感到受寵若驚，但後來發覺耳環泛黃，懷疑是「二手貨」。

一名女網友在Dcard發文，表示每次生日，她和客戶都會互送禮物，價格大約都在1千左右，沒想到對方去年竟然送她一對「精品耳環」，價格高達2萬元，讓她感到受寵若驚，因為跟以往送禮的等級差太多了。

原PO表示，收到耳環時盒子上的緞帶是散的，當下也想拒絕他，但客戶表示沒關係。直到上個月拿出來時，發覺耳環整體顏色很黃，把包裝紙拿出來時，看到百貨公司的收據，才發現耳環是她生日半年前買的，因此懷疑耳環是「二手」或是被掉包，對此請教網友們的意見。

此文一出，不少網友認為無論二手與否，都應該退還客戶，「我覺得可以退還，沒必要又花錢回禮，還不如自己買自己想要的，交情也不是很好在那邊送來送去好累」、「直接跟他說妳不能接收，妳沒有那麼高的經濟能力回禮等同價值的禮物」。

不過買過同款耳環的網友表示，表示顏色確實偏黃，「我也有同款在百貨買的，我的耳環本人也是黃黃的，而且鑽那邊也有點粗糙，但遠看很亮最後還是買了」、「我也買過同款，珍珠是真的偏黃」。

客戶 禮物

延伸閱讀

愛馬仕春夏配件 巧思與工藝刻畫2025主題「繪聚匠心」

香奈兒2025春夏前導系列 新品牌大使化身經典電影角色

艾瑪史東的精靈短髮＋時髦耳飾出席2025金球獎！盤點她的紅毯珠寶穿搭

ONE BOY延遲出貨 消費者怒轟「帳單都來了貨還沒來」

相關新聞

該收該退？客戶送高貴名牌生日禮 她見耳環泛黃懷疑「二手貨」

當朋友贈送「二手」的飾品，你會感覺不舒服嗎？一名女網友發文，稱她和客戶一直有互相送禮的習慣，去年客戶突然送一對「精品耳環」，一開始感到受寵若驚，但後來發覺耳環泛黃，懷疑是「二手貨」。

深夜強震驚醒！印尼看護「1舉動」眾人淚目：好感動

今日凌晨嘉義大埔發生6.4地震，是近50年來規模最大一次，地震發生於深夜嚇壞不少民眾。一名女網友在Threads貼出監視器影像，影片中可以看到地震當下，家裡的看護馬上上前護住阿嬤，下意識的反應不僅感動原PO更讓網友淚目喊「好感動，請一定要多善待她，也幸好你們都平安」。

夜市隨便花就要600元 他吐心聲：只賺30K怎麼夠用？

現在物價上漲，許多小吃店都撐不住，連漲5到10元。日前有位網友有感而發指出，兩個人逛夜市就花了600元，讓他質疑「月領3萬的人有辦法過日子嗎？」對此，有許多人建議，「月收3萬自己煮比較省」。

一手包辦機加酒行程…她帶同事出國被怨「太貴」心寒想退了

出國旅遊若是遇到「擺爛又愛抱怨」的伸手牌，可說是最雷旅伴，也會影響出遊的興致。有網友規劃與同事出國，他貼心的一手包辦整趟旅遊計畫，包括預定機票與飯店等，想不到同事卻私下向其他人抱怨「訂貴了」，使她相當心寒。其他人建議她不如「獨旅」，避免旅途中還會出現其他爭執。

日本什麼東西比台灣貴？ 過來人曝「1費用」：金額嚇死你

日本是不少台灣人出國旅遊的首選國家，一名網友在Dcard以「日本有什麼比台灣還貴」發文閒聊，表示每逢旅遊旺季，大家總會討論買哪些東西比在台灣便宜，讓他不禁反思「反過來說日本有哪些東西是相同等級實際上比台灣還貴呢」。

好市多廁所1設備讓她嗨喊「五星級賣場」 一票會員點頭：必用

好市多商品琳瑯滿目，受到一票粉絲愛戴，不過近日一名女網友指出，其實除了產品之外，賣場的廁所也讓她超驚豔，並直呼：「原來我來到了五星級大賣場！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。