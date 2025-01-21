深夜強震驚醒！印尼看護「1舉動」眾人淚目：好感動

今日凌晨嘉義大埔發生6.4地震，是近50年來規模最大一次，地震發生於深夜嚇壞不少民眾。一名女網友在Threads貼出監視器影像，影片中可以看到地震當下，家裡的看護馬上上前護住阿嬤，下意識的反應不僅感動原PO更讓網友淚目喊「好感動，請一定要多善待她，也幸好你們都平安」。

原PO在內文中表示，對方是來自印尼的看護姐姐，平時負責照顧阿嬤生活，地震在自家附近，驚魂未定的同時趕緊打開攝影機確認阿嬤情況，便見到看護全程保護著阿嬤， 她坦言「看到這幕真的太感人了」。影片中也可以看到，即使中間停電，看護也全程沒有離開，阿嬤也在震後輕拍看護的背安撫，場面令人動容。

網友看完紛紛回覆「人與人之間都是互相的，妳怎麼對待別人，別人就怎麼對待妳」、「這不加薪，我要把印尼姐姐帶走了」、「看了好感動，阿嬤感覺嚇得不輕」、「一定加薪，感謝那位姐姐在危急時刻還在保護阿嬤」、「人在危急關頭往往最能凸顯本性，希望樓主好好善待和珍惜這位幫傭姐姐」、

也有同樣家裡有請印尼看護的網友大讚「印尼看護大多都很用心在照顧老人家」，表示自己父親之前也是被印尼籍看護照顧，即使語言不通要靠手機翻譯，但對方做事認真，加薪做獎金也會開心了一整天。還有人補充「印尼地震更多，豐富的經驗，她更能臨危不亂，做出最好的保護動作，先保護老人家的頭部」。